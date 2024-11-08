One Direction eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek hayatını kaybetti! 3 kişi suçlandı

08 Kasım 2024 16:26 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:26

One Direction grubu eski üyesi Liam Payne, bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, 3 kişi ise suçlandı.

One Direction grubu eski üyesi Liam Payne, Arjantin’de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölüm sonrası İngiliz şarkıcı Liam Payne’nin adli tıp raporu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Liam Payne'nin ölümüyle ilgili 3 kişi suçlandı.

LIAM PAYNE ÖLÜMÜNDE 3 KİŞİ SUÇLU

Şarkıcı Liam Payne, kaldığı otel odasından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda, Liam Payne’in vücudunda alkol, uyuşturucu ve antidepresan ilaç tespit edildi. Yapılan soruşturmada eşyaların da zarar gördüğü ortaya çıktı.

Brezilyalı yetkililere göre, Liam Payne'in yanında bulunan bir kişi, ölüme sebep olacak şekilde birini terk etmek ve uyuşturucu teminiyle suçlanıyor. Ayrıca bir otel çalışanı ve bir başka kişi de yine uyuşturucu teminiyle suçlandı. Şu ana kadar suçlanan kişilerin isimleri ise açıklanmadı.