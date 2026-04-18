One Direction grubunun eski üyesi şarkıcı Zayn Malik hastaneye kaldırıldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi

İngiliz şarkıcı Zayn Malik son paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Zayn Malik, hastane odasından yaptığı paylaşımda, "uzun ve zor bir hafta oldu, hâlâ beklenmedik şekilde iyileşme sürecindeyim." dedi.
Malik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayranlarıma: Şu an ve her zaman gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize teşekkür ederim. Uzun bir hafta oldu ve hâlâ beklenmedik şekilde iyileşmeye çalışıyorum. Bu hafta sizinle görüşemeyecek olmam beni çok üzüyor. Sizler olmasaydınız bugün bulunduğum yerde olmazdım ve anlayışınız için çok minnettarım. Harika hastane ekibine—doktorlara, hemşirelere, kardiyoloğa, yönetime, idari kadroya ve bu süreçte yardımcı olan ve olmaya devam eden herkese—çok teşekkür ederim. Hepiniz efsanesiniz! Kocaman sevgiler xx” dedi.
Bir döneme damga vuran One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik, yeni albüm hazırlığı yaptığı sürede hastaneye kaldırıldı. Hem yeni albümü hem de konserleri için heyecanlı olan Zayn Malik, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.
12 Ocak 1993 doğumlu Zayn Malik, İngiliz şarkıcıdır. One Direction adlı müzik grubunun eski üyesidir. Şu an yoluna tek başına devam etme kararı almıştır ve ilk solo şarkısı Pillowtalk'ı yayınlamıştır. Şarkı Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir
|Kişi
|Doğum Tarihi
|Uyruğu
|Kariyeri
|Önemli Başarıları
|Zayn Malik
|12 Ocak 1993
|İngiliz
|One Direction eski üyesi, Solo sanatçı
|İlk solo şarkısı Pillowtalk Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir.