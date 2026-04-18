Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

One Direction grubunun eski üyesi şarkıcı Zayn Malik hastaneye kaldırıldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi

One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından hastane odasındaki fotoğrafını paylaşan Zayn Malik, "Uzun bir hafta oldu ve hâlâ beklenmedik şekilde iyileşmeye çalışıyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 11:45

İngiliz şarkıcı Zayn Malik son paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Zayn Malik, odasından yaptığı paylaşımda, "uzun ve zor bir hafta oldu, hâlâ beklenmedik şekilde iyileşme sürecindeyim." dedi.

HABERİN ÖZETİ

One Direction grubunun eski üyesi şarkıcı Zayn Malik hastaneye kaldırıldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Sanatçı, beklenmedik bir şekilde iyileşme sürecinde olduğunu ve bu hafta planlanan konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.
Malik, hem yeni albüm hazırlığı hem de konserleri için heyecanlı olduğunu ancak sağlık sorunu nedeniyle bu planlarının ertelendiğini belirtti.
Metne göre Zayn Malik, 12 Ocak 1993 doğumlu İngiliz bir şarkıcı olup One Direction grubunun eski üyesidir ve solo kariyerinde ilk şarkısı Pillowtalk Billboard Hot 100'de 1 numaraya yükselmiştir.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

ŞARKICI ZAYN MALIK HASTANEYE KALDIRILDI

Malik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayranlarıma: Şu an ve her zaman gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize teşekkür ederim. Uzun bir hafta oldu ve hâlâ beklenmedik şekilde iyileşmeye çalışıyorum. Bu hafta sizinle görüşemeyecek olmam beni çok üzüyor. Sizler olmasaydınız bugün bulunduğum yerde olmazdım ve anlayışınız için çok minnettarım. Harika hastane ekibine—doktorlara, hemşirelere, kardiyoloğa, yönetime, idari kadroya ve bu süreçte yardımcı olan ve olmaya devam eden herkese—çok teşekkür ederim. Hepiniz efsanesiniz! Kocaman sevgiler xx” dedi.

ZAYN MALIK KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Bir döneme damga vuran One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik, yeni albüm hazırlığı yaptığı sürede hastaneye kaldırıldı. Hem yeni albümü hem de konserleri için heyecanlı olan Zayn Malik, yaşadığı nedeniyle konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

ZAYN MALIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

12 Ocak 1993 doğumlu Zayn Malik, İngiliz şarkıcıdır. One Direction adlı müzik grubunun eski üyesidir. Şu an yoluna tek başına devam etme kararı almıştır ve ilk solo şarkısı Pillowtalk'ı yayınlamıştır. Şarkı Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir

KişiDoğum TarihiUyruğuKariyeriÖnemli Başarıları
Zayn Malik12 Ocak 1993İngilizOne Direction eski üyesi, Solo sanatçıİlk solo şarkısı Pillowtalk Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir.
ETİKETLER
#hastane
#sağlık sorunu
#konser iptali
#One Direction
#Zayn Malik
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.