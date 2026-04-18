İngiliz şarkıcı Zayn Malik son paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Zayn Malik, hastane odasından yaptığı paylaşımda, "uzun ve zor bir hafta oldu, hâlâ beklenmedik şekilde iyileşme sürecindeyim." dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ One Direction grubunun eski üyesi şarkıcı Zayn Malik hastaneye kaldırıldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi İngiliz şarkıcı Zayn Malik, hastane odasından yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi ve bir hafta süren zorlu bir iyileşme sürecinde olduğunu belirtti. Zayn Malik, sosyal medya hesabından hastane odasından bir paylaşım yaparak takipçilerine sevgi ve destekleri için teşekkür etti. Sanatçı, beklenmedik bir şekilde iyileşme sürecinde olduğunu ve bu hafta planlanan konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu. Malik, hem yeni albüm hazırlığı hem de konserleri için heyecanlı olduğunu ancak sağlık sorunu nedeniyle bu planlarının ertelendiğini belirtti. Metne göre Zayn Malik, 12 Ocak 1993 doğumlu İngiliz bir şarkıcı olup One Direction grubunun eski üyesidir ve solo kariyerinde ilk şarkısı Pillowtalk Billboard Hot 100'de 1 numaraya yükselmiştir.

ŞARKICI ZAYN MALIK HASTANEYE KALDIRILDI

Malik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayranlarıma: Şu an ve her zaman gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize teşekkür ederim. Uzun bir hafta oldu ve hâlâ beklenmedik şekilde iyileşmeye çalışıyorum. Bu hafta sizinle görüşemeyecek olmam beni çok üzüyor. Sizler olmasaydınız bugün bulunduğum yerde olmazdım ve anlayışınız için çok minnettarım. Harika hastane ekibine—doktorlara, hemşirelere, kardiyoloğa, yönetime, idari kadroya ve bu süreçte yardımcı olan ve olmaya devam eden herkese—çok teşekkür ederim. Hepiniz efsanesiniz! Kocaman sevgiler xx” dedi.

ZAYN MALIK KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Bir döneme damga vuran One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik, yeni albüm hazırlığı yaptığı sürede hastaneye kaldırıldı. Hem yeni albümü hem de konserleri için heyecanlı olan Zayn Malik, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

ZAYN MALIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

12 Ocak 1993 doğumlu Zayn Malik, İngiliz şarkıcıdır. One Direction adlı müzik grubunun eski üyesidir. Şu an yoluna tek başına devam etme kararı almıştır ve ilk solo şarkısı Pillowtalk'ı yayınlamıştır. Şarkı Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir