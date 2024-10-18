One Direction üyesi Liam Payne balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

18 Ekim 2024 11:14 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:16

One Direction grubu eski üyesi Liam Payne, Arjantin’de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölüm sonrası İngiliz şarkıcı Liam Payne’nin adli tıp raporu ortaya çıktı.

Şarkıcı Liam Payne, Arjantin’de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. 31 yaşındaki eski One Direction üyesi Liam Payne'nin otopsi​ raporu kesinleşti. Tek başına olduğu belirlenen Liam Payne'nin 25 yara aldığı belirtildi.

LIAM PAYNE'NİN OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Raporda şarkıcı Liam Payne'in "birden fazla travma, iç ve dış kanama ve düşme sonucu kafatası yaralanması nedeniyle öldüğü" tespiti yer aldı. Raporda ayrıca, Liam Payne'in olayının, 'şüpheli ölüm' olarak araştırıldığı, ancak işaretlerin düşme sırasında müzisyenin yalnız olduğu ve bir tür madde etkisi altında olduğunu gösterdiği belirtildi.

ONE DIRECTION ÜYELERİNDEN TAZİYEMESAJI

Son dönemde oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Harry Styles "Liam'ın vefatıyla gerçekten yıkıldım. En büyük sevinci, başkalarını mutlu etmekti ve bunu yaparken yanında olmak bir onurdu. Liam, yüreğini ortaya koyarak, açık yüreklilikle yaşadı. Sıcakkanlı, destekleyici ve inanılmaz derecede sevgi doluydu. Birlikte geçirdiğimiz yıllar, hayatımın en değerli yılları arasında sonsuza dek kalacak. Onu her zaman özleyeceğim, sevgili dostum" ifadelerini kullandı.

One Direction grubundan ayrılan ilk isim Zayn Malik olmuştu. Malik sosyal medya hesabında "Sen bizi terk ettiğinde bir kardeşimi kaybettim ve sana son bir kez sarılıp düzgün bir şekilde veda etmek için neler verebileceğimi anlatamam" dedi. Malik "Liam, kendimi seninle yüksek sesle konuşurken buldum, umarım beni duyabilirsin. Seninle yaşadığım tüm anıları sonsuza dek kalbimde saklayacağım...Seni seviyorum kardeşim" ifadelerini kullandı.

One Direction grubundan arkadaşı Louis Tomlinson ise, "Liam'la ilk tanıştığımda o 16 yaşındaydı ve ben 18 yaşındaydım. Sesinden anında etkilenmiştim ama daha da önemlisi zaman geçtikçe hayatım boyunca özlemini çektiğim nazik kardeşi görme şansı yakaladım" dedi.