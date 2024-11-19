One Tree Hill'in oyuncusu Paul Teal hayatını kaybetti

19 Kasım 2024 09:28 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:28

Tüm dünyada büyük ilgiyle izlenen One Tree Hill dizisinin oyuncusu Paul Teal hayatını kaybetti. 35 yaşındaki genç oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

Descendants, The Rise of Red" ve 'Lilly' filmlerinde rol alan oyuncu Paul Teal 35 yaşında hayatını kaybetti. Oynadığı yapımlarla büyük bir hayran kitlesi elde eden Paul Teal, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

PAUL TEAL HAYATINI KAYBETTİ

Paul Teal'ın ölüm haberini menajeri Susan Tolar Walters, duyurdu. Walters paylaşımında; "Sevgili aktörümüz ve dostumuz Paul Teal'in vefat haberini en içten üzüntümüzle paylaşıyoruz. Olağanüstü yeteneği ve nazik ruhu, onu tanıma ayrıcalığına sahip olan herkesin kalbine dokundu. Geride bıraktığı boşluk derinden hissedilecek. Huzur içinde yat sevgili dostum. Seni özleyeceğiz." dedi.

Paul Teal'in nişanlısı Emilia Torello da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Başarısızlığa uğramadan cesurca savaştığın bir savaşta çok erken alındın. Bir parçam seninle birlikte ölürken, senin her gün yaşamak için verdiğin mücadele gibi ben de hayattan keyif almak için mücadele edeceğime söz veriyorum. Dünya Paul Teal ile bir an bile geçirdiği için çok şanslı ve ben de bu dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana 'benimsin' diyebildim. Seni sonsuza dek seveceğim" dedi.