Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Onur Alp’ten Nagihan’a sert sözler! “Yaşam enerjimizi yok etti”

Survivor 2026’ya veda eden Onur Alp, katıldığı “Gel Konuşalım” programında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Yarışma sürecine dair çarpıcı itiraflarda bulunan Onur Alp, özellikle Nagihan Karadere hakkında söylediği sözlerle dikkat çekti. Takım içindeki baskıya vurgu yapan yarışmacı, yaşadıklarını açık yüreklilikle anlattı. Onur Alp, elendikten sonra ailesiyle buluştuğu anları sosyal medyada paylaşması, izleyiciler tarafından da büyük ilgi gördü.

’dan elenen Onur Alp, “Gel Konuşalım” programında yaptığı açıklamalarla yarışma sürecine ışık tuttu. Ada hayatında yaşadıklarını anlatan Onur Alp, Nagihan’la ilgili sözleriyle dikkat çekti. “Biz Survivor’da ne yaşayacağız diye heyecanlanırken, Nagihan seneye hangi atışlar olur onu düşünüyordu” diyen yarışmacı, takım üzerinde kurulan baskının yaşam enerjilerini düşürdüğünü ifade etti. Açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olan Onur Alp, yarışma sonrası ailesiyle buluştuğu anları da paylaşarak duygusal anlar yaşadı.

SURVİVOR ONUR ALP NAGİHAN’A İSYAN ETTİ

Survivor 2026’ya veda eden Onur Alp, yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. TV 8 kanalında yayınlanan televizyon programı Gel Konuşalım’a katılan Onur Alp, yarışma sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Nagihan hakkında sert sözler sarf eden Onur Alp’in sözleri sosyal medyada saniyeler içerisinde paylaşıldı. Takım içindeki baskıdan rahatsız olduğunu dile getiren Onur Alp, Nagihan’ın performans odaklı yaklaşımının ekip ruhunu zedelediğini savundu.

Onur Alp açıklamasında, “"Biz Survivor'da acaba ne yaşayacağız diye heyecan içindeyken, Nagihan seneye Survivor'a gelince hangi atışlar olur onun hesabını yapıyor. Nagihan için atış yapamıyorsan, iyiliğinin, insanlığının hiçbir önemi yok. Takımı baskılayarak yaşam enerjimizi yok etti." sözleriyle dikkat çekti. Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Takım içinde yaşanan gerilimlere de değinen Onur Alp, baskı ortamının motivasyonlarını düşürdüğünü ve yaşam enerjilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

ONUR ALP AİLESİYLE BULUŞMA ANLARI PAYLAŞTI

Survivor 2026 yarışmasından ayrıldıktan sonra Los Angeles’a giden Onur Alp Çam, kendini televizyon ve oyunculuk sektörüne hazırlayacağını söylemişti. Haftalar sonra yurda geri dönen Onur Alp, ailesiyle buluşma anlarını sosyal medyasından paylaştı. Yarışmacı, sosyal medyada kendisini eleştirenlere de cevap verdi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
