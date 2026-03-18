Onur Alp’ten Nagihan’a sert sözler! “Yaşam enerjimizi yok etti”

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Survivor 2026’dan elenen Onur Alp, “Gel Konuşalım” programında yaptığı açıklamalarla yarışma sürecine ışık tuttu. Ada hayatında yaşadıklarını anlatan Onur Alp, Nagihan’la ilgili sözleriyle dikkat çekti. “Biz Survivor’da ne yaşayacağız diye heyecanlanırken, Nagihan seneye hangi atışlar olur onu düşünüyordu” diyen yarışmacı, takım üzerinde kurulan baskının yaşam enerjilerini düşürdüğünü ifade etti. Açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olan Onur Alp, yarışma sonrası ailesiyle buluştuğu anları da paylaşarak duygusal anlar yaşadı.
Survivor 2026’ya veda eden Onur Alp, yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. TV 8 kanalında yayınlanan televizyon programı Gel Konuşalım’a katılan Onur Alp, yarışma sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Nagihan hakkında sert sözler sarf eden Onur Alp’in sözleri sosyal medyada saniyeler içerisinde paylaşıldı. Takım içindeki baskıdan rahatsız olduğunu dile getiren Onur Alp, Nagihan’ın performans odaklı yaklaşımının ekip ruhunu zedelediğini savundu.
Onur Alp açıklamasında, “"Biz Survivor'da acaba ne yaşayacağız diye heyecan içindeyken, Nagihan seneye Survivor'a gelince hangi atışlar olur onun hesabını yapıyor. Nagihan için atış yapamıyorsan, iyiliğinin, insanlığının hiçbir önemi yok. Takımı baskılayarak yaşam enerjimizi yok etti." sözleriyle dikkat çekti. Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
Takım içinde yaşanan gerilimlere de değinen Onur Alp, baskı ortamının motivasyonlarını düşürdüğünü ve yaşam enerjilerini olumsuz etkilediğini belirtti.
Survivor 2026 yarışmasından ayrıldıktan sonra Los Angeles’a giden Onur Alp Çam, kendini televizyon ve oyunculuk sektörüne hazırlayacağını söylemişti. Haftalar sonra yurda geri dönen Onur Alp, ailesiyle buluşma anlarını sosyal medyasından paylaştı. Yarışmacı, sosyal medyada kendisini eleştirenlere de cevap verdi.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu