Onur Alp’ten Nagihan’a sert sözler! “Yaşam enerjimizi yok etti”

Survivor 2026’dan elenen Onur Alp, “Gel Konuşalım” programında yaptığı açıklamalarla yarışma sürecine ışık tuttu. Ada hayatında yaşadıklarını anlatan Onur Alp, Nagihan’la ilgili sözleriyle dikkat çekti. “Biz Survivor’da ne yaşayacağız diye heyecanlanırken, Nagihan seneye hangi atışlar olur onu düşünüyordu” diyen yarışmacı, takım üzerinde kurulan baskının yaşam enerjilerini düşürdüğünü ifade etti. Açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olan Onur Alp, yarışma sonrası ailesiyle buluştuğu anları da paylaşarak duygusal anlar yaşadı.

Survivor 2026’ya veda eden Onur Alp, yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. TV 8 kanalında yayınlanan televizyon programı Gel Konuşalım’a katılan Onur Alp, yarışma sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Nagihan hakkında sert sözler sarf eden Onur Alp’in sözleri sosyal medyada saniyeler içerisinde paylaşıldı. Takım içindeki baskıdan rahatsız olduğunu dile getiren Onur Alp, Nagihan’ın performans odaklı yaklaşımının ekip ruhunu zedelediğini savundu.

Onur Alp açıklamasında, “"Biz Survivor'da acaba ne yaşayacağız diye heyecan içindeyken, Nagihan seneye Survivor'a gelince hangi atışlar olur onun hesabını yapıyor. Nagihan için atış yapamıyorsan, iyiliğinin, insanlığının hiçbir önemi yok. Takımı baskılayarak yaşam enerjimizi yok etti." sözleriyle dikkat çekti. Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Takım içinde yaşanan gerilimlere de değinen Onur Alp, baskı ortamının motivasyonlarını düşürdüğünü ve yaşam enerjilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

ONUR ALP AİLESİYLE BULUŞMA ANLARI PAYLAŞTI

Survivor 2026 yarışmasından ayrıldıktan sonra Los Angeles’a giden Onur Alp Çam, kendini televizyon ve oyunculuk sektörüne hazırlayacağını söylemişti. Haftalar sonra yurda geri dönen Onur Alp, ailesiyle buluşma anlarını sosyal medyasından paylaştı. Yarışmacı, sosyal medyada kendisini eleştirenlere de cevap verdi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

