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Onur Atilla ile şarkıcı Nez'in aşkı kısa sürdü! Şarkıcı bu sözlerle duyurdu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 09:55 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:12
Onur Atilla ile şarkıcı Nez&#039;in aşkı kısa sürdü! Şarkıcı bu sözlerle duyurdu

Eşi Sinem Ayyıldız’dan boşandıktan kısa süre sonra Nez ile yeni bir ilişkiye başlayan Güldür Güldür’ün oyuncusu Onur Atilla ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık aşklarını paylaşan Onur Atilla ile şarkıcı Nez’in birlikteliği kısa sürdü.

10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra şarkıcı Nez ile birlikte tatile çıkan Onur Atilla, her fırsatta aşkını sosyal medyadan duyuruyordu. Nez ile Onur Atilla çiftinin aşkı kısa sürdü, çift birbirini sosyal medyada takipten çıktı. 

ONUR ATİLLA İLE ŞARKICI NEZ AYRILDI 

Sosyal medya hesabından gelen soruları cevaplayan şarkıcı Nez, sevgilisi Onur Atilla ile ayrıldıklarını belirterek, "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" dedi. 

Onur Atilla ile şarkıcı Nez'in aşkı kısa sürdü! - 1. Resim

ONUR ATİLLA İHANET İDDİALARINA SERT ÇIKMIŞTI 

İlişkileri hakkındaki kötü yorumlar yapanlara cevap veren Onur Atilla, "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bu hak ediyor..." demişti.

Onur Atilla ile şarkıcı Nez'in aşkı kısa sürdü! - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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