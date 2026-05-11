Onur Buldu yıllar sonra yaptığı açıklamayla gündem oldu! Ev alma hayali hüzünlü bitti

11.05.2026
10:35
11.05.2026
10:39
Ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Onur Buldu, yıllar sonra yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Ev sahibi olma hayali kurarken en yakın arkadaşlarından biri tarafından dolandırıldığını anlatan ünlü oyuncu, yaşadığı sürecin kendisi için büyük bir yıkım olduğunu söyledi.

Güldür Güldür Show ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Onur Buldu, programdaki “Bilal” karakteriyle hafızalarda yer etmişti. Buldu, katıldığı bir YouTube programında yaşadığı mağduriyeti ilk kez tüm detaylarıyla anlattı. Oyuncu, taksitle satın almak istediği ev için yaptığı ödemelerin müteahhide hiç ulaşmadığını sonradan öğrendiğini açıkladı.

 

ONUR BULDU, YILLAR SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA GÜNDEM OLDU

Alper Kul’un YouTube’da yayınlanan ‘Naptın O İşleri’ programına konuk olan Onur Buldu, müteahhit ile yakın bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını söyledi. Ödemeleri doğrudan arkadaşına yaptığını belirten oyuncu, yaşadığı ihaneti şu sözlerle anlattı:

“ÇALIŞTIKÇA ÖDEYECEĞİM DİYE ARKADAŞA PARA YOLLUYORDUM” 

Buldu’nun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı yaşanan olaya tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, olayın gerçek yüzünü tapu süreci yaklaşınca öğrendiğini ifade etti. Müteahhidin kendisini arayarak ödeme yapılmadığını söylemesi üzerine büyük bir şok yaşadığını belirten Buldu, o anları şu ifadelerle anlattı:

“Bana ‘Sen saf bir oğlana benziyorsun, ne zaman ödeme yapacaksın?’ dedi. Ben de ‘Ağabey hepsini ödedim’ dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş.”

Yaşadığı olay karşısında adeta yıkıldığını söyleyen oyuncu, o sırada yanında yakın dostu Uğur Bilgin’in bulunduğunu da belirtti.

“ORADA RESMEN YIKILDIM”

Onur Buldu, yaşadığı hayal kırıklığını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncu, “Uğur yanımdaydı, orada resmen yıkıldım. Bana sonradan ‘Birini kaybettik sandım’ dedi. Gerçekten rezalet bir süreçti” sözleriyle yaşadığı travmanın etkisini dile getirdi.

Öte yandan özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Onur Buldu, 2020 yılında İngilizce öğretmeni Duygu Kozoğlu ile dünyaevine girmişti. Çift, 2022 yılında kızları Masal’ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

