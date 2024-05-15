15 May 2024 09:23 - Güncelleme : 15 May 2024 09:23

Kardeşlerim ve Yan Oda gibi projelerde yer alan Onur Seyit Yaran, dün akşam ablasının yayınladığı video ile sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun ablası yayınladığı videoda kardeşinin kendisine babası ve eşine hakaretler edip tehditler savurduğunu öne sürdü.

ONUR SEYİT YARAN'IN ABLASINDAN ŞOK SUÇLAMALAR

Gözyaşlarına boğulan abla, "Günlerdir kardeşim tarafından tacize uğruyorum. Senin doğmamış çocuğunu, kocanı… diyerek küfürler ediyor, silahlar gösteriyor bize, sizi öldürürüm diyor. Benim veya kocamın başına bir iş gelirse sorumlusu Onur Seyit Yaran'dır kamuoyuna sesleniyorum" diyerek kardeşi Onur Seyit Yaran'ı suçladı.

ABLASINDAN ÖZÜR MESAJI GELDİ

Sosyal medyada gündem olan olayın ardından özür mesajı yayınlayan Onur Seyit Yaran, "Kardeşimle olan tartışmamızı büyütüp buraya yansıttığım ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için herkesten özür dilerim. Boş yere zamanınızı aldım, sevgiler." ifadelerini kullandı.