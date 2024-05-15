Onur Seyit Yaran da yaptığı açıklamada "Ablam psikolojik depresyon tedavisi sürecinde. Bu yüzden ona karşı bir hukuksal tepkim olmayacak. Bu konuda anlayışlarınızı bekler, anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Onur Seyit Yaran'ın taciz iddiasının hikayesi bitmedi! Gerçek ise bambaşka çıktı
Kardeşlerim dizisinin Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın sosyal medyada paylaştığı videoda oyuncuyu tehdit ve taciz ile suçladı. Büyük ses getiren olayın ardından abla özür mesajı yayınlarken, oyuncudan da ilk açıklama geldi.
Kardeşlerim ve Yan Oda gibi projelerde yer alan Onur Seyit Yaran, dün akşam ablasının yayınladığı video ile sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun ablası yayınladığı videoda kardeşinin kendisine babası ve eşine hakaretler edip tehditler savurduğunu öne sürdü.
ONUR SEYİT YARAN'IN ABLASINDAN ŞOK SUÇLAMALAR
Gözyaşlarına boğulan abla, "Günlerdir kardeşim tarafından tacize uğruyorum. Senin doğmamış çocuğunu, kocanı… diyerek küfürler ediyor, silahlar gösteriyor bize, sizi öldürürüm diyor. Benim veya kocamın başına bir iş gelirse sorumlusu Onur Seyit Yaran'dır kamuoyuna sesleniyorum" diyerek kardeşi Onur Seyit Yaran'ı suçladı.
ABLASINDAN ÖZÜR MESAJI GELDİ
Sosyal medyada gündem olan olayın ardından özür mesajı yayınlayan Onur Seyit Yaran, "Kardeşimle olan tartışmamızı büyütüp buraya yansıttığım ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için herkesten özür dilerim. Boş yere zamanınızı aldım, sevgiler." ifadelerini kullandı.