Onur Tuna’nın yeni imajını görenler Icardi’ye benzetti

01 Temmuz 2024 09:05 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:13

Yasak Elma, Mucize Doktor, Mahkum ve Şahane Hayatım gibi dizilerde rol alan Onur Tuna ani bir kararla imajını yeniledi. Saçlarını sarıya boyayan Onur Tuna,

ONUR TUNA'NIN YENİ İMAJI MAURO ICARDI'YE BENZETİLDİ

Saçlarını sarıya boyatan Onur Tuna, paylaşımına “Yaz kafası” notunu düştü. Oyuncunun ani kararı takipçilerini şaşırtırken, oyuncunun yeni tarzını beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu. Oyuncu yeni saçlarıyla Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'ye benzetildi.

İSMAİL HACIOĞLU'NDAN İLK YORUM GELDİ

Oyuncuya binlerce yorum gelirken, Mahkum dizisinde birlikte rol alan İsmail Hacıoğlu ise "Yaaa bu da yakışmış" diyerek Tuna'ya övgüler yağdırdı.