Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan davayı kazandı! Kiracısına kötü haber

02 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:41

Orhan Gencebay, 2023 yılında evlenen oğlu Gökhan Gencebay’a Sarıyer’de bulunan villa hediye etmişti. Konut 2018'de Dutfaz İşletmecilik Şirketi tarafından kiralanmıştı. Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta kirada oturduğunu başka evi olmadığı gerekçesiyle villanın şirket tarafından tahliye edilmesini istedi. Tahliye edilmeyince dava açan Gökhan Gencebay'a mahkemeden sonuç geldi.

ORHAN GENCEBAY'IN OĞLUNA HEDİYE ETTİĞİ VİLLA MAHKEMELİK OLDU

Gökhan Gencebay, İstanbul Sulh Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, 2016 yılından beri Beşiktaş'ta 30 bin TL'ye oturduğunu, evlendiği için bir odalı evin ihtiyacını karşılamadığını, kiracı şirkete ihtarname göndererek söz konusu villada artık kendisinin oturmak istediğini belirtti. Kira sözleşmesini yenilemeyeceğini, 6 ay içinde evin tahliye edilmesini aksi takdirde sözleşmenin fesih olup dava açacağını belirtti.

Mahkeme konut ihtiyacına dayanan tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada oturmasının, ihtiyacın varlığının başlıca kanıtı olduğunu aktardı. Davacı Gökhan Gencebay'ın konut ihtiyacının gerçek ve samimi olduğu, dava açılması için yeterli delilin oluştuğu ifade edildi. Mahkeme Gökhan Gencebay'ı haklı bularak villanın şirket tarafından tahliye edilmesine karar verdi.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay mahkemeye sunduğu dilekçede, Sarıyer'de daha önceden iki tane villa aldığını ve bu yerleri kiraya verdiğini, sonrasında oğlu Gökhan ve torunu Efe'ye evleri hediye ettiğini, ailesinin mutluluğunun her şeyden önce geldiğini ancak oğlunun eve geçemediği için çok üzgün olduğunu ifade etti.