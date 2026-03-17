Orhan Gencebay'ın son sağlık durumuyla ilgili eşi Sevim Emre'den açıklama: Kale gibi

Usta sanatçı Orhan Gencebay, yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle yatışı yapılan usta sanatçı Orhan Gencebay'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

ORHAN GENCEBAY'IN HASTANEYE KALDIRILDIĞI İDDİASINA YORUM YAĞDI

Yüksek ateş nedeniyle bir anda rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, hastaneye başvurdu. Hastanede koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçının tedbir amaçlı yatışının yapıldığı öğrenildi. Gencebay'ın tedavisine hastanede devam edilirken eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınlarının sanatçıyı yalnız bırakmadığı belirtildi.

SEVİM EMRE, EŞİ ORHAN GENCEBAY'IN SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sevim Emre Orhan Gencebay'ın son sağlık durumuyla ilgili konuştu ve, "Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi" dedi.

ORHAN GENCEBAY KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1944'te Samsun'da doğan Orhan Gencebay, Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncudur. Gencebay müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı.