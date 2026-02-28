Menü Kapat
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Orhan Pamuk'a ait Beyoğlu'ndaki apartman yıkılıyor

Son olarak Masumiyet Müzesi dizisiyle çok konuşulan Orhan Pamuk, son olarak Beyoğlu'ndaki evinin manzarasıyla sosyal medyayı salladı. Beyoğlu'nda 9 dairesi bulunan Orhan Pamuk'a ait binaların ise yıkılacağı öğrenildi.

Orhan Pamuk'a ait Beyoğlu'ndaki apartman yıkılıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 18:46

Masumiyet Müzesi dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Orhan Pamuk'un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi'nin ardından ünlü yazar da araştırılmaya başladı. Son olarak evinin manzarası çok konuşulan Orhan Pamuk'un Beyoğlu'ndaki apartmanı ve miras gelirine dair detaylar dikkat çekti.

ORHAN PAMUK'UN MASUMİYET MÜZESİ MUTLULUĞU

Yazar Orhan Pamuk'un eseri 'Masumiyet Müzesi', olarak izleyiciyle buluştu. Dizinin büyük ilgi görmesinin ardından Masumiyet Müzesi'ne ziyaretçi akını yaşandı. Nişantaşı'nda görüntülenen Orhan Pamuk, hem yaşanan ilgiden hem de kendisine ait binanın yıkılması hakkında konuştu.

Orhan Pamuk'a ait Beyoğlu'ndaki apartman yıkılıyor

"BU KADAR İLGİ BEKLEMİYORDUM"

Orhan Pamuk, "Şaşkınlık içerisindeyim. Müzede büyük bir kalabalık var. Herkes yakından ilgileniyor. Dizisi gerçekten çok güzel. Yönetmen Zeynep Günay, diziyi çekerken, erkek üzerinden görünen aşk hikâyesini, kadın tarafını da elinden geldiğince yansıtmaya çalıştı. Diziden çok memnunum. Başta bir roman ve bir müze vardı; şimdi bunlar bir çeşit üçleme oldu. Şaşkınlık içerisindeyim, bu kadar ilgiyi beklemiyordum" diye konuştu.

Orhan Pamuk'a ait Beyoğlu'ndaki apartman yıkılıyor

Cihangir'de dairelerinin bulunduğu apartmanla ilgili komşularıyla davalık olan Pamuk, tahliye süreciyle ilgili "Çürük bir apartmanda ne ben, ne de eşim yaşamak isteriz. Orada rant peşinde olan insanlar var. Kimse, devletin, "Burada oturmayın" dediği bir yerde yaşamak istemez. Biz de normal insanlarız; korktuk ve kaçtık" dedi.

Orhan Pamuk'a ait Beyoğlu'ndaki apartman yıkılıyor

Orhan Pamuk'un, İstanbul Beyoğlu'nda 9 daire sahibi olduğu ve riskli yapı kapsamında yıkılmasını istemesi üzerine komşularıyla davalık olduğu Taray Apartmanı'nda, 4'ncü bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi raporunun ardından 26 Mart'ta görülecek duruşmada tedbir kararının kaldırılacağını düşündüklerini belirten Orhan Pamuk'un avukatı Hikmet Güngör, "Son bilirkişi raporunda açık bir şekilde binanın yıkılması gerektiği belirtiliyor. Mahkemenin en geç 26 Mart'taki duruşmada tedbiri kaldırıp yıkım sürecine başlayacağımızı düşünüyoruz. Tahminimize göre mayıs sonu bina yıkılmış olacak" dedi.

