Orhan Pamuk'un diziye uyarlanan Masumiyet Müzesi eserinde kadro belli oldu

22 Eylül 2024 06:01 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 06:02

Orhan Pamuk'un satış rekorları kıran ve müzesini de yaptığı Masumiyet Müzesi kitabı dizi oluyor. Dizinin ilk olarak kadrosunda başrol Kemal'i Selahattin Paşa'nın canlandıracağı açıklanmıştı. Büyük aşkı Füsun ve nişanlısı Sibel'i de canlandıranlar belli oldu. Ayrıca annesini de usta oyuncu Tilbe Saran oynayacak.

Orhan Pamuk'un ilk kez ekrana uyarlanacak kitabı olan Masumiyet Müzesi'nde kadro belli oluyor. Nobel Ödüllü yazarın kitabı Netflix​ tarafından gösterime girecek. Ay Yapım​'ın yapımcılığını üstlendiği eserde ünlü isimler rol alacak. Zeynep Günay’ın yöneteceği, Ertan Kurtulan’ın yazdığı dizi 9 bölümlük halinde tek sezon olacak. Ana karakter Kemal’i Selahattin Paşalı, Kemal’in büyük aşkı Füsun’u Eylül Lize Kandemir, nişanlısı Sibel’e ise Oya Unustası oynayacak. MASUMİYET MÜZESİ'NDE TİLBE SARAN DA OYNAYACAK Dizide tekstilci bir ailenin oğlu olan Kemal’in annesi Vecihe Basmacı’ya usta oyuncu Tilbe Saran hayat verecek. İlgili Haberler Metin Arolat'ın cenazesini alan abla gözyaşlarına boğuldu! "Sözün bittiği yer" Giray Altınok'tan çok konuşulacak Jose Mourinho paylaşımı