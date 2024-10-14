Örümcek Adam Andrew Garfield'dan Gazze'ye destek

14 Ekim 2024 15:45 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:45

Örümcek Adam serisiyle tanınan Andrew Garfield, katıldığı programda Gazze’ye verdiği destekle takdir topladı. Yahudi asıllı Andrew Garfield, destek mesajıyla takdir topladı.

Tick Tick Boom ve Savaş Vadisi filmleriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar​'ını kazanan Andrew Garfield, katıldığı programda Filistin​'e verdiği destekle takdir topladı. "Dünyadaki insanlara göre benim bir şeye ihtiyacım yok. Enerjimizi gerçekten önemli olan şeylere harcamalıyız" diyen Andrew Garfield'un konuşması sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

ÖRÜMCEK ADAM'DAN GAZZELİLERE DESTEK

Katıldığı programın sunucusunun "Ne istersin, neye ihtiyacın var? Önemli olan ne?" sorusu üzerine Garfield, "Kalbimizi ve enerjimizi acı çeken, ezilen, şu anda dünyamızın dehşetinin ağırlığı altında acı çeken herkes için ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı. Garfield "Onurlu bir yaşam sürme seçeneğine sahip olmayan herkes için enerjimizin ulaşması gereken yer tam da orası" dedi.

ANDREW GARFIELD KİMDİR?

20 Ağustos 1983 Los Angeles doğumlu Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man film serisinde Peter Parker/Spider-Man rolünü oynadı. 2021 yılı Aralık ayında vizyona giren başrolünü Tom Holland'ın oynayıp çoklu evrenler konusunun işlendiği Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde 7 yıl sonra tekrar kostümü giymiş ve farklı bir evrende ki Peter Parker/Örümcek Adam olarak 2002 yılında ilk üçleme olarak çekilen Spider-Man serisindeki başrol Tobey Maguire ile beraber geri dönmüştür. Filmde farklı evrenlerden 3 Peter Parker/Örümcek Adam vardı.