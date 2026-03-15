Oscar 2026 kimler ne kazandı? Oscar 2026 en iyi film, en iyi oyuncu, en iyiler kimler oldu?

Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecanla beklenen Oscar ödülleri, 98. kez yeni sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. Ödüllerin sahiplerini bulacağı 16 Mart 2026 gecesinde ev sahipliğini yapacak olan ismin ise; dünyaca ünlü talk show sunucusu Conan O'Brien olduğu öğrenildi. Peki 2026 Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2026 Oscar Ödül töreninde aday olarak hangi isimler gösterildi? 2026 Oscar ödül töreni programı hangi kanaldan izlenilebilecek? Herkesin gözünü diktiği 2026 Oscar Ödül törenine dair merak edilen tüm detaylar!
Sunuculuğunu Conan O'Brien'in üstleneceği 98.Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı. 15 Mart 2026 Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan prestijli ödül töreni için heyecan dorukta!
Sene boyu merakla beklenen büyük Oscar Ödülleri'nin takibinde, Türkiye’deki izleyiciler için etkinlik 16 Mart Pazartesi gecesi başlayacak.
Oscar ödülleri, tıpkı geçen sene olduğu gibi bu senede ülkemizde Disney+ platformunda izleyicisiyle buluşacak.
Herkesin büyük bir merak ve heyecanla beklediği Oscar ödül törenini sıcağı sıcağına takip etmek isteyenlerin Disney+ açması yeterli olacak.
Programı izlemeyi kaçıranlar ise törenin Türkçe çevrili tekrar halini 17 Mart Salı günü NOW ekranlarından seyretme imkanı bulabilecek.
Türkiye saatine göre 2026 Oscar ödülleri 16 Mart Pazartesi günü saat 02.00’de Disney+ platformunda izlenebilir duruma gelecek.
Sene içerinde yılın en iyilerinin seçilip, ödülüne kavuşacağı büyük günün gelmesiyle birlikte kırmızı halıda birbirinden ünlü adaylar yarışacak.
Emmy ödüllü ünlü sunucu, yazar ve yapımcı unvanlarına sahip olan Conan O’Brien'in milyonlar karşısında sunumunu gerçekleştireceği 2026 Oscar ödülleri için ABD merkezli New York Times gazetesi Oscar tahminlerini önden bildirdi.
NYT’nin öngörülerine göre ödül kazanması yüksek ihtimal olan muhtemel filmler ise şu şekilde sıralandı:
En iyi film : ‘One Battle After Another’
En iyi yönetmen: Paul Thomas Anderson
En iyi erkek oyuncu: Michael B. Jordan-‘Sinners’
En iyi kadın oyuncu: Jessie Buckley-‘Hamnet’
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Sean Penn-‘One Battle After Another’
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Amy Madigan-‘Weapons’
En iyi senaryo: ‘Sinners’
En iyi uyarlama senaryo: ‘One Battle After Another’
En iyi kast: ‘Sinners’
En iyi orijinal şarkı: Golden-‘KPop Demon Hunters’
En iyi sinematografi: ‘One Battle After Another’
Prodüksiyon tasarımı: ‘Frankenstein’
Kostüm tasarımı: ‘Frankenstein’
Saç ve makyaj: ‘Frankenstein’
Kurgu: ‘One Battle After Another’
Ses: ‘Sinners’
Görsel efektler: ‘Avatar: Fire and Ash’
Uluslararası en iyi film: ‘Sentimental Value’
Sinners
Hamnet
Frankenstein
Marty Supreme
Sentimental Value
One Battle After Another
Bugonia
F1
The Secret Agent
Train Dreams
Paul Thomas Anderson
Ryan Coogler
Josh Safdie
Joachim Trier
Chloé Zhao
Michael B. Jordan – Sinners
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Wagner Moura – The Secret Agent
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs, I’d Kick You
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Kate Hudson – Song Sung Blue
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Jacob Elordi – Frankenstein
Benicio Del Toro – One Battle After Another
Sean Penn – One Battle After Another
Delroy Lindo – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
Amy Madigan – Weapons
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners
Elle Fanning – Sentimental Value
The Secret Agent (Brezilya)
Sentimental Value (Norveç)
Sirāt (İspanya)
It Was Just An Accident (Fransa)
The Voice of Hind Rajab (Tunus)
Arco
Zootopia 2
KPOP Demon Hunters
Little Amélie or The Character of Rain
Elio
The Alabama Solution
Cutting Through Rocks
Come See Me In The Good Light
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
En İyi Uyarlama Senaryo
One Battle After Another
Hamnet
Train Dreams
Frankenstein
Bugonia
Sinners
Marty Supreme
Sentimental Value
It Was Just An Accident
Blue Moon
F1
Sentimental Value
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Sinners
Train Dreams
One Battle After Another
Frankenstein
Marty Supreme
F1
Avatar: Fire & Ash
The Lost Bus
Sinners
Jurassic World Rebirth
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
“Golden” – KPOP Demon Hunters
“I Lied To You” – Sinners
“The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
“Dear Me” – Diane Warren: Relentless
“Sweet Dreams of Joy” – Vivia Verdi
En İyi Ses
Frankenstein
F1
One Battle After Another
Sinners
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Avatar: Fire & Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Frankenstein
The Ugly Stepsister
Sinners
The Smashing Machine
Kokuho
Hamnet
Sinners
The Secret Agent
One Battle After Another
Marty Supreme