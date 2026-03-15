Oscar 2026 kimler ne kazandı? Oscar 2026 en iyi film, en iyi oyuncu, en iyiler kimler oldu?

Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecanla beklenen Oscar ödülleri, 98. kez yeni sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. Ödüllerin sahiplerini bulacağı 16 Mart 2026 gecesinde ev sahipliğini yapacak olan ismin ise; dünyaca ünlü talk show sunucusu Conan O'Brien olduğu öğrenildi. Peki 2026 Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2026 Oscar Ödül töreninde aday olarak hangi isimler gösterildi? 2026 Oscar ödül töreni programı hangi kanaldan izlenilebilecek? Herkesin gözünü diktiği 2026 Oscar Ödül törenine dair merak edilen tüm detaylar!

2026 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Sunuculuğunu Conan O'Brien'in üstleneceği 98.Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı. 15 Mart 2026 Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan prestijli ödül töreni için heyecan dorukta!

Sene boyu merakla beklenen büyük Oscar Ödülleri'nin takibinde, Türkiye’deki izleyiciler için etkinlik 16 Mart Pazartesi gecesi başlayacak.

2026 OSCAR ÖDÜLÜ HANGİ PLATFORM VE KANALDA SEYREDİLEBİLECEK?

Oscar ödülleri, tıpkı geçen sene olduğu gibi bu senede ülkemizde Disney+ platformunda izleyicisiyle buluşacak.

Herkesin büyük bir merak ve heyecanla beklediği Oscar ödül törenini sıcağı sıcağına takip etmek isteyenlerin Disney+ açması yeterli olacak.

Programı izlemeyi kaçıranlar ise törenin Türkçe çevrili tekrar halini 17 Mart Salı günü NOW ekranlarından seyretme imkanı bulabilecek.

2026 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ SAAT KAÇTA İZLENEBİLECEK?

Türkiye saatine göre 2026 Oscar ödülleri 16 Mart Pazartesi günü saat 02.00’de Disney+ platformunda izlenebilir duruma gelecek.

NYT'YE GÖRE 2026 OSCAR ÖDÜLÜ TAHMİNİ HANGİ FİLMLERE GİDECEK?

Sene içerinde yılın en iyilerinin seçilip, ödülüne kavuşacağı büyük günün gelmesiyle birlikte kırmızı halıda birbirinden ünlü adaylar yarışacak.

Emmy ödüllü ünlü sunucu, yazar ve yapımcı unvanlarına sahip olan Conan O’Brien'in milyonlar karşısında sunumunu gerçekleştireceği 2026 Oscar ödülleri için ABD merkezli New York Times gazetesi Oscar tahminlerini önden bildirdi.

NYT’nin öngörülerine göre ödül kazanması yüksek ihtimal olan muhtemel filmler ise şu şekilde sıralandı:

En iyi film : ‘One Battle After Another’

En iyi yönetmen: Paul Thomas Anderson

En iyi erkek oyuncu: Michael B. Jordan-‘Sinners’

En iyi kadın oyuncu: Jessie Buckley-‘Hamnet’

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Sean Penn-‘One Battle After Another’

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Amy Madigan-‘Weapons’

En iyi senaryo: ‘Sinners’

En iyi uyarlama senaryo: ‘One Battle After Another’

En iyi kast: ‘Sinners’

En iyi orijinal şarkı: Golden-‘KPop Demon Hunters’

En iyi sinematografi: ‘One Battle After Another’

Prodüksiyon tasarımı: ‘Frankenstein’

Kostüm tasarımı: ‘Frankenstein’

Saç ve makyaj: ‘Frankenstein’

Kurgu: ‘One Battle After Another’

Ses: ‘Sinners’

Görsel efektler: ‘Avatar: Fire and Ash’

Uluslararası en iyi film: ‘Sentimental Value’

BU SENE OSCAR İÇİN YARIŞACAK ADAYLARDA KİMLER VAR? 2026 OSCAR ADAYLARI TAM BOY LİSTE:

EN İYİ FİLM:



Sinners

Hamnet

Frankenstein

Marty Supreme

Sentimental Value

One Battle After Another

Bugonia

F1

The Secret Agent

Train Dreams

EN İYİ YÖNETMEN:



Paul Thomas Anderson

Ryan Coogler

Josh Safdie

Joachim Trier

Chloé Zhao

EN İYİ ERKEK OYUNCU:



Michael B. Jordan – Sinners

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Wagner Moura – The Secret Agent

EN İYİ KADIN OYUNCU:



Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs, I’d Kick You

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Kate Hudson – Song Sung Blue



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU:



Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Jacob Elordi – Frankenstein

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Sean Penn – One Battle After Another

Delroy Lindo – Sinners



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU:



Teyana Taylor – One Battle After Another

Amy Madigan – Weapons

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners

Elle Fanning – Sentimental Value

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM:



The Secret Agent (Brezilya)

Sentimental Value (Norveç)

Sirāt (İspanya)

It Was Just An Accident (Fransa)

The Voice of Hind Rajab (Tunus)

EN İYİ ANİMASYON FİLM:



Arco

Zootopia 2

KPOP Demon Hunters

Little Amélie or The Character of Rain

Elio

EN İYİ BELGESEL:



The Alabama Solution

Cutting Through Rocks

Come See Me In The Good Light

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

En İyi Uyarlama Senaryo

One Battle After Another

Hamnet

Train Dreams

Frankenstein

Bugonia

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO:



Sinners

Marty Supreme

Sentimental Value

It Was Just An Accident

Blue Moon



EN İYİ KURGU FİLMLERİ:



F1

Sentimental Value

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ:



Sinners

Train Dreams

One Battle After Another

Frankenstein

Marty Supreme

EN İYİ GÖRSEL EFEKT:



F1

Avatar: Fire & Ash

The Lost Bus

Sinners

Jurassic World Rebirth

EN İYİ MÜZİK:



Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

EN İYİ ŞARKI:



“Golden” – KPOP Demon Hunters

“I Lied To You” – Sinners

“The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good

“Dear Me” – Diane Warren: Relentless

“Sweet Dreams of Joy” – Vivia Verdi

En İyi Ses

Frankenstein

F1

One Battle After Another

Sinners

EN İYİ YAPIM TASARIMI:



Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI:



Avatar: Fire & Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ:



Frankenstein

The Ugly Stepsister

Sinners

The Smashing Machine

Kokuho

EN İYİ CASTİNG:



Hamnet

Sinners

The Secret Agent

One Battle After Another

Marty Supreme