Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Oscar 2026 kimler ne kazandı? Oscar 2026 en iyi film, en iyi oyuncu, en iyiler kimler oldu?

Sinema dünyasının en prestjili ödül töreni olan 2026 Oscar Ödülleri, bu sene de kırmızı halının ışıklarıyla birlikte, birbirinden parlak ünlü isimlerini ve sinema tarihine damga vuracak performansları ekranlara taşıyacak. Peki 2026 Oscar ödülü adayları kimler? 2026 Oscar ödül töreni ne zaman gerçekleşecek? 2026 Oscar ödül töreni nereden, saat kaçta izlenebilecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 00:10

Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecanla beklenen Oscar ödülleri, 98. kez yeni sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. Ödüllerin sahiplerini bulacağı 16 Mart 2026 gecesinde ev sahipliğini yapacak olan ismin ise; dünyaca ünlü talk show sunucusu Conan O'Brien olduğu öğrenildi. Peki 2026 Oscar ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2026 Oscar Ödül töreninde aday olarak hangi isimler gösterildi? 2026 Oscar ödül töreni programı hangi kanaldan izlenilebilecek? Herkesin gözünü diktiği 2026 Oscar Ödül törenine dair merak edilen tüm detaylar!

2026 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Sunuculuğunu Conan O'Brien'in üstleneceği 98.Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı. 15 Mart 2026 Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan prestijli ödül töreni için heyecan dorukta!

Sene boyu merakla beklenen büyük Oscar Ödülleri'nin takibinde, Türkiye’deki izleyiciler için etkinlik 16 Mart Pazartesi gecesi başlayacak.

2026 OSCAR ÖDÜLÜ HANGİ PLATFORM VE KANALDA SEYREDİLEBİLECEK?

Oscar ödülleri, tıpkı geçen sene olduğu gibi bu senede ülkemizde + platformunda izleyicisiyle buluşacak.

Herkesin büyük bir merak ve heyecanla beklediği Oscar ödül törenini sıcağı sıcağına takip etmek isteyenlerin Disney+ açması yeterli olacak.

Programı izlemeyi kaçıranlar ise törenin Türkçe çevrili tekrar halini 17 Mart Salı günü NOW ekranlarından seyretme imkanı bulabilecek.

2026 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ SAAT KAÇTA İZLENEBİLECEK?

Türkiye saatine göre 2026 Oscar ödülleri 16 Mart Pazartesi günü saat 02.00’de Disney+ platformunda izlenebilir duruma gelecek.

NYT'YE GÖRE 2026 OSCAR ÖDÜLÜ TAHMİNİ HANGİ FİLMLERE GİDECEK?

Sene içerinde yılın en iyilerinin seçilip, ödülüne kavuşacağı büyük günün gelmesiyle birlikte kırmızı halıda birbirinden ünlü adaylar yarışacak.

Emmy ödüllü ünlü sunucu, yazar ve yapımcı unvanlarına sahip olan Conan O’Brien'in milyonlar karşısında sunumunu gerçekleştireceği 2026 Oscar ödülleri için ABD merkezli New York Times gazetesi Oscar tahminlerini önden bildirdi.

NYT’nin öngörülerine göre ödül kazanması yüksek ihtimal olan muhtemel filmler ise şu şekilde sıralandı:

En iyi film : ‘One Battle After Another’
En iyi yönetmen: Paul Thomas Anderson
En iyi erkek oyuncu: Michael B. Jordan-‘Sinners’
En iyi kadın oyuncu: Jessie Buckley-‘Hamnet’
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Sean Penn-‘One Battle After Another’
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Amy Madigan-‘Weapons’
En iyi senaryo: ‘Sinners’
En iyi uyarlama senaryo: ‘One Battle After Another’
En iyi kast: ‘Sinners’
En iyi orijinal şarkı: Golden-‘KPop Demon Hunters’
En iyi sinematografi: ‘One Battle After Another’
Prodüksiyon tasarımı: ‘Frankenstein’
Kostüm tasarımı: ‘Frankenstein’
Saç ve makyaj: ‘Frankenstein’
Kurgu: ‘One Battle After Another’
Ses: ‘Sinners’
Görsel efektler: ‘Avatar: Fire and Ash’
Uluslararası en iyi film: ‘Sentimental Value’

BU SENE OSCAR İÇİN YARIŞACAK ADAYLARDA KİMLER VAR? 2026 OSCAR ADAYLARI TAM BOY LİSTE:

EN İYİ FİLM:


Sinners
Hamnet
Frankenstein
Marty Supreme
Sentimental Value
One Battle After Another
Bugonia
F1
The Secret Agent
Train Dreams

EN İYİ YÖNETMEN:


Paul Thomas Anderson
Ryan Coogler
Josh Safdie
Joachim Trier
Chloé Zhao

EN İYİ ERKEK OYUNCU:


Michael B. Jordan – Sinners
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Wagner Moura – The Secret Agent

EN İYİ KADIN OYUNCU:


Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs, I’d Kick You
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Kate Hudson – Song Sung Blue


EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU:


Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Jacob Elordi – Frankenstein
Benicio Del Toro – One Battle After Another
Sean Penn – One Battle After Another
Delroy Lindo – Sinners


EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU:


Teyana Taylor – One Battle After Another
Amy Madigan – Weapons
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners
Elle Fanning – Sentimental Value

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM:


The Secret Agent (Brezilya)
Sentimental Value (Norveç)
Sirāt (İspanya)
It Was Just An Accident (Fransa)
The Voice of Hind Rajab (Tunus)

EN İYİ ANİMASYON FİLM:


Arco
Zootopia 2
KPOP Demon Hunters
Little Amélie or The Character of Rain
Elio

EN İYİ BELGESEL:


The Alabama Solution
Cutting Through Rocks
Come See Me In The Good Light
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
En İyi Uyarlama Senaryo
One Battle After Another
Hamnet
Train Dreams
Frankenstein
Bugonia

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO:


Sinners
Marty Supreme
Sentimental Value
It Was Just An Accident
Blue Moon

EN İYİ KURGU FİLMLERİ:


F1
Sentimental Value
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ:


Sinners
Train Dreams
One Battle After Another
Frankenstein
Marty Supreme

EN İYİ GÖRSEL EFEKT:


F1
Avatar: Fire & Ash
The Lost Bus
Sinners
Jurassic World Rebirth

EN İYİ MÜZİK:


Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners

EN İYİ ŞARKI:


“Golden” – KPOP Demon Hunters
“I Lied To You” – Sinners
“The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
“Dear Me” – Diane Warren: Relentless
“Sweet Dreams of Joy” – Vivia Verdi
En İyi Ses
Frankenstein
F1
One Battle After Another
Sinners

EN İYİ YAPIM TASARIMI:


Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI:


Avatar: Fire & Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ:


Frankenstein
The Ugly Stepsister
Sinners
The Smashing Machine
Kokuho

EN İYİ CASTİNG:


Hamnet
Sinners
The Secret Agent
One Battle After Another
Marty Supreme

ETİKETLER
#disney
#ödül töreni
#Sinemalarda
#Oscar Ödülleri
#Conan O'brien
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.