Oscar adayı "Hayat" filmi Los Angeles'ta galada! Miray Daner kırmızı halıya damga vurdu

18 Kasım 2024 13:44 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 13:56

Türk Film ve Drama Günleri etkinliğine Zeki Demirkubuz’un Hayat filmi damga vurdu. Miray Daner, Burak Dakak ve Cem Davran’ın katıldığı geceye, oyunculara ilgi yoğundu. Uçaktan kıyafetleriyle indiğini itiraf eden Miray Daner, kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu.