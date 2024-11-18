Oscar adayı "Hayat" filmi Los Angeles'ta galada! Miray Daner kırmızı halıya damga vurdu
Türk Film ve Drama Günleri etkinliğine Zeki Demirkubuz’un Hayat filmi damga vurdu. Miray Daner, Burak Dakak ve Cem Davran’ın katıldığı geceye, oyunculara ilgi yoğundu. Uçaktan kıyafetleriyle indiğini itiraf eden Miray Daner, kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu.
Türkiye’nin Oscar adayı Zeki Demirkubuz’un Hayat filmi Los Angeles‘ta gerçekleşen ‘Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’ kapsamında gösterildi. Salon tıklım tıklım dolarken, Gelen konuklar, Hayat filmine ise övgüler yağdırdı.
MİRAY DANER, KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU
Siyah elbiseyle geceye katılan Miray Daner, şıklığı ile dikkat çekti. Etkinliğe geç kaldığını belirten Miray Daner, uçaktan kıyafetleriyle indi. Kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinde biri olan Miray Daner, heyecanını arkadaşlarıyla paylaştı.
Hayat 18 Kasım’da Los Angeles Asian World Film Festivali’nin ardından 22 Kasım’da da New York Türk Evi’nde gösterilecek. Sinema Genel Müdürü Birol Güven “Hayat filmimizin OSCAR yolculuğu için Los Angeles Sony Stüdyoları’ndayız. Aralarında Akademi üyelerinin de olduğu Türk ve Amerikalı sinema severler salonu tıklım tıklım doldurdu. Film gerçekten çok beğenildi” diyerek filmi öve öve bitiremedi.