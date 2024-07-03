Oscar ödüllü senarist Robert Towne hayatını kaybetti! Çin Mahallesi ve Görevimiz Tehlike ile hafızalara kazındı

03 Temmuz 2024 10:08 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:08

Towne özellikle 1970’lerde “The Last Detail” (1973), “Chinatown” (1974) ve “Shampoo” (1975) yapımlarla Oscar'a aday gösterildi. Ünlü senarist “Chinatown” ile Oscar ödülünü kazandı. Sayısız eseri bulunan senarist Robert Towne 89 hayatını kaybetti.

ROBERT TOWNE KİMDİR?

23 Kasım 1934 doğumlu ünlü senarist ve yönetmen Robert Towne, 1964'te Roger Corman için The Tomb of Ligeia da dahil olmak üzere filmler yazmaya başladı ve daha sonra Yeni Hollywood film yapımı dalgasının bir parçası oldu. Ünlü senarist Chinatown ile En İyi Özgün Senaryo Oscar'ı kazandı.