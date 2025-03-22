Osman Sınav'a son veda! Ünlü isimler akın etti

'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizileri ile hafızalara kazınan Osman Sınav, dün 69 yaşında hayatını kaybetti. Bugün ünlü isimler Osman Sınav'ı anlatmak için AKM'ye akın etti. Kenan İmirzalıoğlu, Selçuk Yöntem ve İbrahim Çelikkol konuşmakta güçlük çekti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören, birkaç kez amansız hastalığı atlatan Osman Sınav 69 yaşında vefat etti. Tedavi gören usta yönetmeni geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı ve iyi dost olduğu projenin Aslan beyi Selçuk Yöntem, avukat Elif’i Özgü Namal ve Çakır’ı Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti. Ünlü isimler aldıkları haberle büyük üzüntü yaşadı.

OSMAN SINAV İÇİN ÜNLÜ İSİMLER AKM'YE AKIN ETTİ

Büyük usta Osman Sınav için 22 Mart Cumartesi saat 11.00’de AKM’de veda töreni düzenlendi. Kenan İmirzalıoğlu, İbrahim Çelikkol, Eren Vurdem, İsmail Ege Şaşmaz, Tayanç Ayaydın ve İrem Helvacıoğlu da Osman Sınav'ı anlatmak için AKM'ye geldi.

Kenan İmirzalıoğlu'nu keşfeden kişi olarak bilinen Osman Sınav, Deli Yürek isimli televizyon dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'na başrol verdi. AKM'de Osman Sınav hakkında konuşurken duygusal anlar yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, "Valla bir süredir uğraşıyordu bu hastalıkla. Bizim için zor bir sınav olmasın diye hepimizi hazırlamaya çalışıyordu ama tuhaf bir şekilde sarsıldık. Türkiye için çok değerli bir insandı. Çok önemli bir insandı, çok önemli bir yurttaştı. Çok kıymetli bir sinemacıydı. Yaptığı işlerde öncelikle seyredene seyircisine nasıl bir vizyon aşılayacağını nasıl doğruyu göstereceğini hep bunları öncelerdi. Böyle olduğu için de seyircinin gönlüne giren işleri unutulmaz işler oldu. Çok şükür bunların bazılarında beraber olma imkanımız oldu. Yani en son ona şunu söylemek isterim; Türk milleti Osman Sınav'ı her zaman saygı ve sevgiyle anacak." dedi.