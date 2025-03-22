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 | Dilek Ulusan

Osman Sınav'ın oğlunun gözyaşları sel oldu! Kenan İmirzalıoğlu teselli etti

Yönetmen ve senarist Osman 69 yaşında hayatını kaybetti. Bugün Osman Sınav'ı anlatmak isteyen ünlü isimler AKM'ye akın etti. Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu da Yusuf Ömer Sınav'ı gözyaşlarıyla teselli etti.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 12:57

Hayatını kaybeden Osman Sınav için AKM'de anma töreni düzenlendi. Ünlü isimler Osman Sınav'ı anlatmak için AKM'ye akın ederken, konuşma yapan Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Yusuf Ömer Sınav'a ilk sarılan isim ise Kenan İmirzalıoğlu oldu.

OSMAN SINAV'IN OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yusuf Ömer Sınav, konuşmasında duygularını dile getirirken "Ben çok iyi hazırlanamadım kusura bakmayın. Buraya gelen ve gelemeyen herkese teşekkür ederim. Babam çok özel bir adamdı. Sadece filmleriyle değil hayata bakışı ve insanlara verdiği değerle... İnsanlara baba gibi dokundu. Asistanları oyuncuları ailemize katıldı. Biz aile değil, onun etrafında büyüyen bir topluluk olduk. Ben sevgisini hep derin şekilde hissettim. Sessizliği çok konuşurdu babamın. Babamın yalnızlığı tanıdığını, onurla taşıdığını gördüm. Başardıklarını kolayca başarmadı. Yeri geldi bizden feragat etti. Ama onun sevgisini, elini üzerimizde hep hissettik. Babam ben doğduğum zaman “artık yalnız değilim” demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim söz çok değerli. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bu böyle devam edecek. Bak baba biz buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum." dedi

Kendisini keşfeden kişinin Osman Sınav olduğunu belirten Kenan İmirzalıoğlu da konuşmakta güçlük çekti. Yusuf Ömer Sınav gözyaşları içinde konuşması bitince Kenan İmirzalıoğlu'na sarıldı. Yusuf Ömer Sınav'ı teselli eden Kenan İmirzalıoğlu da gözyaşlarına hakim olamadı.

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