Osman Sınav'ın vefatı sanat dünyasını hüzne boğdu! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Ekmek Teknesi ve daha birçok projenin hayata geçmesinde önemli bir alan yapımcı ve yönetmen Osman Sınav tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Osman Sınav'ın vefat haberi ünlü isimleri de yıktı.

Uzun süredir kanser nedeniyle tedavi altında olan Osman Sınav, dün 69 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce aralarında Kurtlar Vadisi oyuncularının da olduğu ünlü isimler Osman Sınav'ı ziyaret ederek desteklerini göstermişti. Ünlü isimler Osman Sınav'ın vefat haberiyle başsağlığı mesajları yayınladı. .

Necati Şaşmaz

Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi. "Bir süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav'ı kaybettik. Başımız sağ olsun" mesajı yayınladı.

Oktay Kaynarca

Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca ise, "Mekanın cennet olsun dayıcığım" notunu düştü.

Selçuk Yöntem

Aslan Akbey rolüyle Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Selçuk Yöntem yakın arkadaşının ölümü üzerine duygularını dile getirdi. "Şu an yazmak çok zor geliyor. Sevgili dostum Osman o kadar güzel işler yaptık ki unutamam. Sinemaya dizi dünyasına katkıların unutulmaz. Çok çok üzgünüm. Çok özleyeceğim. Nurlarda yat. Çok üzgünüm." dedi.

Zafer Ergin

Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, Kurtlar Vadisi dizisinde Baron Mehmet Karahanlı rolüyle yer aldı. Ergin üzüntüsü böyle dile getirdi.

Begüm Kütük

Begüm Kütük, Safiye "Sofia" Karahanlı rolüyle Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan isim oldu. "Gerçek usta gerçek ilham kaynağıydın"

Hülya Koçyiğit

Koçyiğit mesajında, "Sevgili dost Osman Sınav'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sinema ve televizyon dünyasında birçok ilke imza atmış olan Osman Sınav; halkımızı ve toplumun derinliklerini eserleriyle ustalıkla yansıtan çok önemli bir değer bizim için. Biliyorum ki onun yaratıcı dehası ve eserlerine olan tutkusu, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun olsun sevgili Osman Sınav" ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci

Ceyda Ateş de usta ismin ölümü sonrası, "Mekanın cennet olsun hocam" notunu ekledi.

Engin Altan Düzyatan

Engin Altan Düzyatan da Osman Sınav'ın karesini sosyal medya hesabından paylaşarak başsağlığı mesajı yayınladı.

Rabia Soytürk

Genç oyuncu Rabis Soytürk ise "Birer birer eksiliyor, eksilmemesi gereken duayenler" dedi.