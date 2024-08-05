Osmanlı'da görev yapan Hüseyin Hüsnü Paşa'nın torunu Amer Pacha Bodrum'da görüntülendi! Türkiye'den böyle bahsetti

Osmanlı Devleti'nde asker ve devlet adamı olarak görev yapan Hüseyin Hüsnü Paşa'nın öz torunu Amer Pacha Bodrum Bitez'de görüntülendi.

Bitez'de deniz keyfi yapan Türkiye'yi çok sevdiğini belirtti.

Sabah gazetesinin haberine göre Pacha, "Türkiye'ye her yaz geliyorum ve çok seviyorum. Osmanlı torunu olmak beni çok mutlu ediyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da çok seviyorum, mükemmel bir insan. Osmanlı tarihini iyi bilen büyük bir komutan" dedi. ,

HÜSEYİN HÜSNÜ PAŞA KİMDİR

Hüseyin Hüsnü Paşa 1856'da Artvin'de doğdu. Osmanlı askeri ve devlet adamıydı. 31 Mart Olayı sırasında Hareket Ordusu'nda önemli bir rol oynadı. Kısa bir süre Harbiye Nazırlığı yaptı.

Hüseyin Hüsnü Paşa, 1850 yılında Artvin'de doğdu. Harbiye Okulunu bitirdikten sonra 93 Harbi'nde savaştı. 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak için Selânik'ten İstanbul'a gelen Hareket Ordusunun ilk komutanıydı. Hareket Ordusu İstanbul'a girmeden biraz önce komutayı Mahmut Şevket Paşa'ya devretmiştir. Bir süre Trablusgarp Valiliği ve Harbiye Nazırlığı (18 Ağustos 1920-21 Ekim 1920) yapmıştır. 12 Eylül 1911 günü Meclis-i Âyan üyeliğine atanmıştır. Hüseyin Hüsnü Paşa, Türk Kurtuluş Savaşı'nda Millî Mücadelecilerin yanında yer almış, 1926 yılında İstanbul'da Kuzguncuk'taki yalısında ölmüştür. Hüseyin Hüsnü Paşa, 1961-1971 yılları arasında Türkiye İşçi Partisinin liderliğini yapan Mehmet Ali Aybar'ın dedesi.