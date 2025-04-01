Öykü Gürman, Volkan Konak'a gözyaşları içinde veda etti

Karadeniz müzikleriyle iç içe olan şarkıcı Öykü Gürman, Kıbrıs konserinde hayatını kaybeden meslektaşı Volkan Konak'a sahnede veda etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Öykü Gürman'a ekip arkadaşları yardım etti.

Sahne aldığı mekanda fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak için sahnede gözyaşı döken Öykü Gürman, bir ara ayakta durmakta güçlük çekti.

ÖYKÜ GÜRMAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Volkan Konak'ın ölümünün ardından konserinde ünlü sanatçıyı anan Öykü Gürman, gözyaşlarına boğuldu.. Konak'a ait şarkıları seslendiren Gürman'ın performansı sırasında gözyaşlarını tutamadığı anlar katılımcılar tarafından dakikalarca alkışlandı. Öykü Gürman'ın yardımına ekip arkadaşları koştu.

ÖYKÜ GÜRMAN BÖYLE VEDA ETTİ

Gürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, üzüntüsünü dile getiren Öykü Gürman, "Ağla beni ağla beni gözündeki yaş olayım Sevduğum el sayma beni unutursam taş olayım sesin yankılanıyor yüreğimizde… Çok üzgünüm çok… Kelimeler de anlamını yitirdi… Ahhhh Karayemiş yılları… Ah o takvimler…" dedi.