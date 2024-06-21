Öykü Gürman Yunanistan'ı öve öve bitiremedi! Ödediği hesap ağızları açık bıraktı

21 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 09:40

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Öykü Gürman, tatil dönüşü muhabirin sorularını cevapladı. Röportaj sırasında neşeli halleriyle dikkat çeken şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Oyuncu Yunanistan tatilinden bahsederken, balık restoranına ödediği hesap şaşırttı.

ÖYKÜ GÜRMAN YUNANİSTAN'I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Yeni sezonda jüri koltuğunda oturacak Öykü Gürman, Kurban Bayramı'nda tatilini Yunanistan'da yaptı. Yunanistan'da tatilin çok hesaplı olduğunu belirten Gürman, mutfağını da övdü.

Yemeklerden bahseden Gürman, 'Deniz ürünleri olsun, salata, kalamar, karides, balık falan o konuda çok başarılı ve çok uygun' derken ödedikleri hesap hakkında ise, 'iki kişi 35 Euro'ya (1.233 TL) gayet doyduk.' sözleriyle şaşırttı. Muhabirlerin 'Bahşiş verdiniz mi?' sorusuna ise Gürman 'Onlar bence içinde alıyorlar' diyerek cevap verdi.

Öykü Gürman'ın açıklamaları gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları, "Fiyat gayet iyi", "Fiyat çok iyi" gibi yorumlar yaptı.