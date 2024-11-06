Oytun Erbaş, ağrı kesicilere karşı uyardı! Sünnet düğünü, cenazeye döndü

06 Kasım 2024 15:34 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:35

Niğde'de oğlunu sünnet ettiren Mehmet Erden, oğluna verilen ağrı kesiciler sonrası kustuğunu ve hayatın kaybettiğini anlattı. Mehmet Erden'in Pınar Ergüner ile Haberin içinden programına anlattıklarından sonra Prof. Dr. Oytun Erbaş her gün kullanılan ağrı kesicilere karşı herkesi uyardı.

TGRT Haber ekranında yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programına telefonla bağlanan Mehmet Erden, 6 yaşındaki oğlunu sünnet ettirdikten sonra kaybettiğini açıkladı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan baba, oğlunun ihmaller sonucu öldüğünü öne sürerken, Prof. Dr. Oytun Erbaş ise kullanılan ilaçlara dikkat çekti.

SÜNNET DÜĞÜNÜ CENAZEYE DÖNDÜ

Muhammed Erdem’i 6 yaşındayken özel bir tıp merkezine götüren baba Mehmet Erden, bir gün sonra oğlunu kaybetti. TGRT Haber’de Pınar Ergüner’in Haberin içinden programına bağlanan Mehmet Erden, "Ailecek toplandık sünnete götürdük. Sünnet ettirdik, yarım saat sonra top merkezinden çıktık evimize geldik. Bir ilaç veriyorlar. Oğlum şurubu aldıkça kustu.” Ertesi gün doktoru aradık. Bir şey olmaz üşütmüştür” dedi” Oğlumu o gün acile götürdü. Verilen yan etki yapan şurubu serum olarak çocuğuma verdiler. Çocuğum orada komaya girdi. “dedi.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, TGRT Haber canlı yayına bağlanan Mehmet Erden'in anlattıkları sonrası açıklamalarda bulundu. Ağrı kesicileri kafamıza göre almamalıyız" diyen Oytun Erbaş, "Bu olayın sünnetle hiçbir alakası yok. Verilen ilaç neden olmuştur. En zehirlediği organ karaciğerdir. Zincir şeklinde bir ihmal görüyoruz burada." dedi.