Oytun Erbaş yeni bir tartışma başlattı! "Tarım ilaçları şizofren yapıyor"

08 Ekim 2024 15:02 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:03

TGRT Haber'de yayınlanan Haberin İçinden programında Afyon Düzağaç kasabasında aile dostları tarafından zehirlenerek hastanelik olan Derya Yavuz ve Orhan Yavuz, Pınar Ergüner'in sorularını cevapladı. Haberin İçinden programına konuk olan Oytun Erbaş, çiftin hayatta kalmasının nedenini kilolarına bağlarken, insanları da uyararak, "Tarım ilaçları şizofren bile yapıyor" dedi.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Pınar Egüner'in sunuculuğunu üstlendiği Haberin İçinden programına konuk oldu. Aile dostları tarafından bahçelerine kimyasal madde​ dökülen Derya Yavuz ile Orhan Yavuz çifti hastanelik oldu. Zehirli maddeyi döktüğü iddia edilen kişi, 37 ay hapis cezası alırken, Haberin İçinden canlı yayına bağlanan Derya Yavuz, "Bu olaydan sonra insanlara güvenimi yitirdim" dedi.

ORHAN VE DERYA YAVUZ ÇİFTİ YAŞADIĞI KORKUYU ANLATTI

Orhan ve Derya Yavuz, geçtiğimiz Mayıs ayında şehir dışında bir gezi programına katıldı. Birkaç gün sonra evlerine dönen çift, daha sonra domates, marul gibi sebzelerin ekili olduğu ve çok sayıda ağacın bulunduğu bahçe ile ilgilenmeye başladı. İlk önce Derya Yavuz hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ise eşi Orhan Yavuz hastanede tedavi altına alındı. Kimyasal bir maddeden zehirlendikleri tespit edilen çiftin dostları Mehmet Özek ve Enver Er tarafından bahçelerine madde dökülerek zehirlendiği ortaya çıktı. Açılan davanın karar duruşmasında ise Mehmet Özek 37 ay hapis cezası ile cezalandırılırken, diğer sanık beraat etti. Uzun süre bahçesini kullanamayacağını belirten Orhan Yavuz, organik tarım yaparken, bir anda sebze ve meyvelerini dışarıdan almak zorunda kaldığını belirtti.

OYTUN ERBAŞ "TARIM İLAÇLARI HASTA EDİYOR" DEDİ

Orhan Yavuz, "İki sene toprağı kullanmamız söylendi derken" Oytun Erbaş, "Tarım ilaçları şizofren yapıyor" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Orhan Yavuz ve Derya Yavuz'un yaşadığı bölgede tarım ilaçlarından dolayı hastalıkların yayıldığını belirten Oytun Erbaş, "Bu köyde herkes hasta. Çoğu bunadı. Çoğu böbrek hastası. Tarım ilaçları kanser de yapar. "dedi.

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

15 Kasım 1978 doğumlu Oytun Erbaş, 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. İç Hastalıkları, Radyoloji, Fizyoloji ve Deneysel Tıp, Sinirbilim (Neuroscience) Anabilim Dallarında, Araştırma Görevlisi (2001-2012) olarak çalışmıştır.