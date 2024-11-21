Oyuncu Abdullah Şahin'e doktora tehditten hapis cezası! Bir dönemin en ünlü komedyeniydi

21 Kasım 2024 12:21 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 12:26

Seksenler ve Mandıra Filozofu gibi yapımlarda rol almış ünlü komedyen Abdullah Şahin'in doktorla tartıştığı ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Şişli'de tedavi olmak için gittiği hastanede tartıştığı doktora, tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan 76 yaşındaki oyuncu Abdullah Şahin'e, 7 ay 15 gün hapis ile 9 bin 100 lira adli para cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bıraktı.

ÜNLÜ KOMEDYEN ABDULLAH ŞAHİN'E HAPİS CEZASI

9 Aralık 2022 tarihinde Şişli’deki kulak burun boğaz polikliniğine başvurdu. Burada, doktorla tartışan ünlü oyuncu Şahin, kendisinin randevusu olduğunu ancak isminin çağrılmadığını belirtti. Doktor, Şahin’e sekreterliğe başvurmasını önerdiği sırada tartışma büyüdü. Doktorun can güvenliğinden endişe duyması üzerine “beyaz kod” vermesiyle olay resmi bir tutanağa dönüştü ve konu yargıya taşındı.

Davada, Abdullah Şahin tüm iddiaları reddetti. Mahkeme, ünlü sanatçıyı “hakaret” suçundan 455 gün karşılığı 9 bin 100 lira adli para cezasına çarptırdı ve “tehdit” suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan ceza almamış olmasını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.