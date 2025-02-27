Oyuncu Berna Koraltürk ile yönetmen Murat Onbul boşandı

Aşkımız Yeter, Baba Candır, Nalan ve Bizim Yenge gibi dizilerde rol alan Berna Koraltürk, 2017 yılında evlendiği yönetmen Murat Onbul ile anlaşmalı olarak boşandı. Dubai'de düzenlenen etkinlikte görüntülenen Berna Koraltürk, kıyafetiyle de ilgi odağı oldu.

OYUNCU BERNA KORALTÜRK BOŞANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak yönetmenliğini Günay Günaydın'ın üstlendiği Aşkımız Yeter dizisinde rol alacak oyuncu Berna Koraltürk ile yönetmen eşi Murat Onbul boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftten Berna Koraltürk, son olarak Tabii'nin Dubai galasına katıldı. Beyaz bir elbise tercih eden Berna Koraltürk'ün açıklamaları da dikkat çekiciydi.

BERNA KORALTÜRK KİMDİR?

7 Haziran 1989 İstanbul doğumlu Berna Koraltürk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda ve Tekstil Bölümünden mezundur. Bizim Yenge, Dedemin Dolabı, Her Sevda Bir Veda, Ah İstanbul, Ah Neriman, İşler Güçler, Aşkımız Yeter gibi dizilerde rol alan Berna Koraltürk, Baba Candır dizisinde oynadığı Ece karakteriyle popüler oldu.