Oyuncu Buket Dereoğlu, sandviçinin içinden çıkanlara sitem etti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
20 May 2024 16:10 - Güncelleme : 20 May 2024 16:10
Oyuncu Buket Dereoğlu, sosyal medya hesabından 45 TL'ye aldığı sandviçin içinden çıkanlara isyan etti.
Bizimkiler, Pulsar, Cennet Mahallesi, Eve Düşen yıldırım ve son olarak Kolpaçino filminde rol alan Buket Dereoğlu, aldığı sandviçin içinde bulunan az malzemeye isyan etti.
BUKET DEREOĞLU'NDAN SANDVİÇ İSYANI
Sosyal medya hesabından video paylaşan Buket Dereoğlu sandviçin içini çekerek, “45 TL’ye sattığı sandviçin içinden çıkan peynire bakın. Bu kadar para sokağa atılır mı? Ayıp be.” dedi.
Kaynak: TGRT Haber