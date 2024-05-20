Oyuncu Buket Dereoğlu, sandviçinin içinden çıkanlara sitem etti

20 May 2024 16:10 - Güncelleme : 20 May 2024 16:10

Bizimkiler, Pulsar, Cennet Mahallesi, Eve Düşen yıldırım ve son olarak Kolpaçino filminde rol alan Buket Dereoğlu, aldığı sandviçin içinde bulunan az malzemeye isyan etti.

BUKET DEREOĞLU'NDAN SANDVİÇ İSYANI

Sosyal medya hesabından video paylaşan Buket Dereoğlu sandviçin içini çekerek, “45 TL’ye sattığı sandviçin içinden çıkan peynire bakın. Bu kadar para sokağa atılır mı? Ayıp be.” dedi.