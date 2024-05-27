Oyuncu Burak Yörük sevgilisine evlenme teklifi etti

27 May 2024 09:37 - Güncelleme : 27 May 2024 09:37

Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan Burak Yörük, bir süredir beraber olduğu şarkıcı sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlenme teklifi etti. 'Evet' cevabını alan Yörük'ün heyecanı kameralara yansıdı.

BURAK YÖRÜK SEVGİLİSİNE EVLENME TEKLİF ETTİ

Dün doğum gününü yakın arkadaşlarıyla kutlayan Burak Yörük, sevgilisine evlenme teklifi etti. O anları sosyal medya hesaplarından yayımlayan çiftten Tuana Yılmaz, "İki kez 'Evet' dedim" notunu düştü.