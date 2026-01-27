Oyuncu Çağla Boz ve Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonuçları çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çoğunluğunu sosyal medya fenomenlerinin oluşturduğu şüphelilerin adli tıp kurumundaki uyuşturucu test sonuçları çıktı. Çağla Boz’un uyuşturucu testi pozitif çıkarken, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

ÇAĞLA BOZ'UN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kan ve saç örnekleri veren Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

EVİNDEKİ ARAMALARDA SENTETİK HAPLAR BULUNMUŞTU

Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ünlü oyuncu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dönemde annesi Güllü'nün ölümüyle sık sık gündem Tuğberk Yağız Gülter'den alınan saç ve kan örnekleri ise negatif çıktı.