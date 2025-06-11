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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Ceren Bıyıklı ortalığı birbirine kattı! Savunması 'pes' dedirtti

Tiyatro ve televizyon ekranlarından tanınan oyuncu Ceren Bıyıklı, Şişli'de trafiği birbirine kattı. Ruhsal çöküntü yaşadığını ve ne yaptığını hatırlamadığını belirten Ceren Bıyıklı'ya mahkemeden yeni talep.

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Oyuncu Ceren Bıyıklı ortalığı birbirine kattı! Savunması 'pes' dedirtti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 11:07

Tiyatro ve televizyon dünyasında birçok projede yer alan oyuncu Ceren Bıyıklı, 25 Şubat 2024 gecesi İstanbul Şişli'de yaşanan olayla gündeme geldi. O gece farklı noktalardaki 5 araca zarar veren Ceren Bıyıklı hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ceren Bıyıklı'nın beş ayrı otomobile zarar verdiği yönünde ciddi suçlamalar yer aldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda ceza davası açıldı.

OYUNCU CEREN BIYIKLI'YA DAVA

Suçlamaları kabul eden Bıyıklı, savunmasında; "Gece uyuyamıyordum, ilaç kullanıyordum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kimseye bilerek zarar vermedim. Oyunculuğun getirdiği stresle baş edemiyordum." dedi. Oyuncunun avukatı ise müvekkilinin bir süredir ruhsal çöküntü yaşadığını ve bu sebeple psikiyatrik tedavi gördüğünü belirtti.

Oyuncu Ceren Bıyıklı ortalığı birbirine kattı! Savunması 'pes' dedirtti

Zarar gören araç sahipleri arasında Bülent Y., Gökçe Zeynep G., Mustafa Hakan P., Senan P. ve Yunus Emre B. bulunuyor. Mağdurlar, araçlardaki hasarın 25.000 ila 35.000 TL arasında değiştiğini belirtti. Bazı müştekiler, uğradıkları zararın karşılanması hâlinde şikâyetlerinden vazgeçebileceklerini ifade etti. Sanık Bıyıklı ise uzlaşmaya sıcak baktığını dile getirerek, "Taksitle ödemeye hazırım, yeter ki anlaşalım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, oyuncunun cezai sorumluluğunun belirlenmesi için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden ayrıntılı sağlık raporu talep etti. Ceren Bıyıklı hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri ise sürüyor. Dava dosyasındaki gelişmelerin değerlendirilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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