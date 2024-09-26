Oyuncu çift Berkay Hardal ile Dilan Telkök oğullarına kavuştu!

26 Eylül 2024 09:34 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:38

İstanbullu Gelin dizisinde Murat karakteriyle yer alan Berkay Hardal ile Evlat Kokusu dizinde rol alan Dilan Telkök çifti oğullarına kavuştu. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran çift, 'Evimizin neşesi' notunu düştü.

2019 yılında evlenen oyuncu​ çift Dilan Telkök ve Berkay Hardal dün akşam saatlerinde oğullarını kucaklarına aldı. Mutluluklarını sosyal medya hesabından paylaşan çifte tebrik mesajı yağdı.

DİLAN TELKÖK VE BERKAY HARDAL ÇİFTİ OĞULLARINA KAVUŞTU

2019 yılında evlenen Berkay Hardal ile Dilan Telkök çifti, oyunculuğa ara verdi ve Muğla'da yaşamaya başladı. Youtube platformunda içerik üreten oyuncu çift, hamilelik haberiyle takipçilerini heyecanlandırmıştı. Dün akşam oğullarına kavuşan Dilan Telkök ve Berkay Hardal çifti, "Evimizin neşesi, hoşgeldin minik Noyan Hardal 🤍 24.09.24" notunu düştü.

OĞULLARINA NOYAN İSMİNİ VERDİ

Oyuncu çift bebeklerine Noyan ismini verdiklerini açıkladı. Noyan günümüzde bir isim olarak kullanıldığında, güçlü liderlik ve komutanlık niteliklerini çağrıştırır.