Oyuncu Colin Farrell'in acı günü: Babasını kaybetti

Batman, Büyük İskender ve Kanun Namına filmleriyle popüler olan İrlandalı oyuncu Colin Farrell, babasını kaybettiğini duyurdu. Colin Farrell, geçtiğimiz şubat ayında SAG Ödülleri'nde ödülü anne ve babasına armağan etmişti.

COLIN FARRELL BABASINI KAYBETTİ

Eamon Farrell'in ölümü ile ilgili yapılan açıklamada; "Uzun ve cesurca katlandığı bir hastalıktan sonra ailesinin sevgi dolu bakımı eşliğinde huzur içinde hayata veda etti" ifadeleri yer alırken Colin Farrell'ın babasının cenazesinin 12 Nisan'da toprağa verileceği belirtildi.

Colin Farrell, geçtiğimiz şubat ayında SAG Ödülleri'nde (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) 'Penguin'deki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştı. Ünlü oyuncu, ödül sonrası yaptığı konuşmada annesi Rita ve babası Eamon'a teşekkür etmişti.

COLIN FARRELL KİMDİR?

31 Mayıs 1976 doğumlu Colin Farrell, 2000'li yıllarda vizyona giren Azınlık Raporu, Büyük İskender, Kanun Namına ve Telefon Kulübesi filmleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.