Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisinin ardından Dönence projesiyle anlaşma sağladı. İlk olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olarak Pınar Deniz'e teklif gitti. Ancak oyuncu başka proje ile anlaşınca diziden çekildi. Daha sonra Burcu Biricik'e teklif gitti ama ünlü oyuncu da rolü kabul etmedi. Kıvanç Tatlıtuğ'a partner arayışları devam ederken, oyuncu Deniz Durmaz'dan mesaj geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Oyuncu Deniz Durmaz'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a mesaj: Ben hazırım Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Dönence için kadın başrol arayışları sürerken, oyuncu Deniz Durmaz sosyal medyadan kendisine partner olmak istediğini duyurdu. Dönence dizisinin ilk partner adayı Pınar Deniz'di ancak oyuncu Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde rol almak için projeden çekildi. Daha sonra Burcu Biricik'e teklif götürüldü ancak ünlü oyuncu rolü kabul etmedi. Sosyal medyada dikkat çeken oyuncu Deniz Durmaz, Kıvanç Tatlıtuğ'a mesaj atarak kendisinin hazır olduğunu belirtti. Deniz Durmaz, 19 Kasım 1992 İstanbul doğumludur ve Ankara Gazi Üniversitesi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009'da Deniz Yıldızı dizisinde 'Esra' karakteriyle yapmıştır.

KIVANÇ TATLITUĞ'A PARTNER BULUNAMADI

Kıvanç Tatlıtuğ'un erkek başrol olduğu Dönence dizisinde, ilk olarak partneri olması için Pınar Deniz'le anlaşıldı. Ancak Deniz, daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde rol almak için bu projeden çekildi.

Pınar Deniz'in projeden çekilmesiyle Kıvanç Tatlıtuğ'a yeni partner arayışları başladı. Birsen Altuntaş daha sonra Burcu Biricik'le görüşüldüğünü açıkladı fakat ünlü oyuncu rolü kabul etmedi. Kıvanç Tatlıtuğ partnerliği için çalışmalar sürerken dizinin çekim takvimi de bir türlü netleşemedi.

DENİZ DURMAZ'DAN KIVANÇ TATLITUĞ'A MESAJ

Sosyal medyada yayınladığı videolarla dikkat çeken oyuncu Deniz Durmaz, son olarak ise Kıvanç Tatlıtuğ'a mesaj gönderdi. Durmaz paylaşımına "Kıvanç Tatlıtuğ'a yeni dizisi için 3 aydır partner aranıyormuş. Şey ben hazırım" nptunu düştü.

DENİZ DURMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Deniz Özlem Durmaz olan oyuncu Özlem Durmaz, 19 Kasım 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Durmaz, üniversite eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi’nden mezun olarak tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Deniz Yıldızı dizisinde oynadığı ‘Esra’ karakteriyle gerçekleştiren Deniz Durmaz, 2013-2015 yılları arasında tekrar bu dizide rol aldı. Daha sonra 2014-2015 yılları arasında yayınlanan ‘Alın Yazım’ dizisinde boy gösteren Durmaz, ‘Selma Pekin’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2015-2016 yıllarında ‘Karagül’ dizisiyle adından söz ettiren Durmaz, bu dizide ‘Nazlı’ karakterini oynadı.