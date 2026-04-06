Oyuncu Deniz Durmaz'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a mesaj: Ben hazırım

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisinin ardından Dönence projesiyle anlaşma sağladı. İlk olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olarak Pınar Deniz'e teklif gitti. Ancak oyuncu başka proje ile anlaşınca diziden çekildi. Daha sonra Burcu Biricik'e teklif gitti ama ünlü oyuncu da rolü kabul etmedi. Kıvanç Tatlıtuğ'a partner arayışları devam ederken, oyuncu Deniz Durmaz'dan mesaj geldi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un erkek başrol olduğu Dönence dizisinde, ilk olarak partneri olması için Pınar Deniz'le anlaşıldı. Ancak Deniz, daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde rol almak için bu projeden çekildi.
Pınar Deniz'in projeden çekilmesiyle Kıvanç Tatlıtuğ'a yeni partner arayışları başladı. Birsen Altuntaş daha sonra Burcu Biricik'le görüşüldüğünü açıkladı fakat ünlü oyuncu rolü kabul etmedi. Kıvanç Tatlıtuğ partnerliği için çalışmalar sürerken dizinin çekim takvimi de bir türlü netleşemedi.
Sosyal medyada yayınladığı videolarla dikkat çeken oyuncu Deniz Durmaz, son olarak ise Kıvanç Tatlıtuğ'a mesaj gönderdi. Durmaz paylaşımına "Kıvanç Tatlıtuğ'a yeni dizisi için 3 aydır partner aranıyormuş. Şey ben hazırım" nptunu düştü.
Tam adı Deniz Özlem Durmaz olan oyuncu Özlem Durmaz, 19 Kasım 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Durmaz, üniversite eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi’nden mezun olarak tamamladı.
İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Deniz Yıldızı dizisinde oynadığı ‘Esra’ karakteriyle gerçekleştiren Deniz Durmaz, 2013-2015 yılları arasında tekrar bu dizide rol aldı. Daha sonra 2014-2015 yılları arasında yayınlanan ‘Alın Yazım’ dizisinde boy gösteren Durmaz, ‘Selma Pekin’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2015-2016 yıllarında ‘Karagül’ dizisiyle adından söz ettiren Durmaz, bu dizide ‘Nazlı’ karakterini oynadı.
|Bilgi
|Detay
|Tam Adı
|Deniz Özlem Durmaz
|Doğum Tarihi
|19 Kasım 1992
|Doğum Yeri
|İstanbul
|Eğitim
|Ankara Gazi Üniversitesi mezunu
|İlk Oyunculuk Deneyimi
|2009, Deniz Yıldızı dizisi (Esra karakteri)
|Deniz Yıldızı (Tekrar Rol)
|2013-2015
|Alın Yazım Dizisi
|2014-2015 (Selma Pekin karakteri)
|Karagül Dizisi
|2015-2016 (Nazlı karakteri)