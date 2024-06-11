Oyuncu Ezgi Şenler etkinlikte bayıldı! Görüntüsü herkesi korkuttu

11 Haziran 2024 14:49 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 15:41

Dün katıldığı etkinlikten fotoğraf paylaşan Ezgi Şenler, gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaştı. Oyuncunun menajeri ilk müdahaleyi yaparken, Şenler'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

OYUNCU EZGİ ŞENLER BAYGINLIK GEÇİRDİ

Magazin Burada'nın görüntülediği Ezgi Şenler, dün gece katıldığı etkinlikte aniden fenalaştı. Genç oyuncu Ezgi Şenler, tansiyonunun aniden düşmesi sebebiyle baygınlık geçirdi. İlk müdahaleyi menajeri yaparken, oyuncu kısa süre sonra kendisine geldi. Yürümekte zorlanan ve menajerinin desteği ile çıkış kapısına yönelen Ezgi Şenler, geceyi erken bitirmek zorunda kaldı.

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

28 Ocak 1993 doğumlu Ezgi Şenler, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk dizisi Bodrum Masalı ile büyük çıkış yakalayan Şenler; peş peşe Nefes Nefese, Canevim, Çatı Katı Aşk, Teşkilat ve Üvey Anne gibi yapımlarda rol aldı.