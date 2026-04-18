Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Oyuncu Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Feyha Çelenk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları, acı haberi resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Melek Baykal da üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi.

Oyuncu Feyha Çelenk hayatını kaybetti
Usta sanatçı Feyha Çelenk 80 yaşında hayatını kaybetti. Feyha Çelenk'in haberi sonrası da üzüntüsünü dile getirdi.

Usta sanatçı Feyha Çelenk 80 yaşında hayatını kaybetti.
Feyha Çelenk, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden biriydi.
Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar sanatını sürdürmüştür.
Bursa Devlet Tiyatrosunun gelişiminde önemli rol oynamıştır.
1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olmuştur.
Cenaze töreni 18 Nisan 2026 Cumartesi günü Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yapılacak ve aynı gün İstanbul Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii'nden ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir.
FEYHA ÇELENK HAYATINI KAYBETTİ

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden M. Feyha Çelenk’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 9 Ağustos 1945’te İstanbul'da doğan Feyha Çelenk, Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar büyük bir özveriyle sanatını sürdürmüş; Devlet Tiyatrosunun gelişiminde üstlendiği önemli rol ve Ankara'dan Bursa'ya uzanan sanat yolculuğunda sahnedeki başarılarının yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de iz bırakmıştır. 1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olan Çelenk, öncü kimliği ve sanatındaki derinliğiyle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

MELEK BAYKAL'DAN FEYHA ÇELENK PAYLAŞIMI

Feyha Çelenk'in vefat ettiğini öğrenen oyuncu Melek Baykal "Canım Feyha çok üzdün bizleri. Ne çok emeğin vardır tiyatroya... Hakkını helâl et canım. Arkadaşların, dostların ve Bursa seni hiç unutmayacak. Huzur içinde uyu. Mekânın cennet olsun canım." dedi.

FEYHA ÇELENK'İN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Feyha Çelenk, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, saat 10.30'da, Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde yapılacak törenin ardından aynı gün İstanbul Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii'nden ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

