Oyuncu Hafsanur Sancaktutan korkuttu! Hastaneden ilk paylaşım geldi

13 May 2024 09:35 - Güncelleme : 13 May 2024 09:36

Son olarak Ya Çok Seversen dizisinde rol alan 24 yaşındaki oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

HAFSANUR SANCAKTUTAN AMELİYAT OLDU

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Anneler Günü paylaşımını hastane odasından yaptı. Ameliyat olan Sancaktutan 'Anne gözü, anne yüreği' notuyla fotoğraf paylaştı. Ameliyat olduğunu belirten Sancaktutan, "Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum. Kısa sürede sahalara dönüyorum" dedi.