Oyuncu Hakan Yılmaz’ın babası Necdet Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

04 Ağustos 2024 16:15 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 16:15

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz, dün sabah saat 06.00'da Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

82 yaşında vefat eden Yılmaz için bugün öğle namazının ardından Yalıkavak Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene oyuncu Hakan Yılmaz, ünlü oyuncu Necmi Yapıcı, senarist-yönetmen Gani Müjde, Yılmaz ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Duygusal anların yaşandığı törende, cenaze namazı öncesinde helallik alındı ve ardından kılınan namaz ile birlikte Necdet Yılmaz, Sandıma Mezarlığı'na defnedildi.

"ÇOK ACI ÇEKMEDEN HUZUR İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILDI"

Büyük üzüntü yaşayan Hakan Yılmaz, "Babamız uzun süredir rahatsızdı, biraz yatağa bağımlıydı. Zaten biraz bekliyorduk, çok acı çekmeden huzur içinde aramızdan ayrıldı. İnşallah mekanı cennet olur. Ona huzur, bize hasret oldu. Haberi çekimdeyken aldım ve hemen buraya geldim" dedi.

Oyuncu Necmi Yapıcı ise, "Necdet amcayı 25 yıldır tanıyorum. Çok sevdiğim bir ağabeydi, uzun zamandır rahatsızdı. Mekanı cennet olsun. Hayat böyle bir şey, yaşlılığa ya da gençliğe bakmıyor" ifadelerini kullandı.