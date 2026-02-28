Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Alina Boz, Rabia Soytürk, Burak Can gözyaşlarına boğuldu

Kategoriler
İstanbul
Duy Beni dizisiyle popüler olan İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı. 6 aydır yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız, bugün hayatını kaybetti. Duy Beni dizisi oyuncuları, İbrahim Yıldız'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.
İstanbul'da şiddetli rüzgarda devrilen ağacın kalarak ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Genç oyuncu hayatını kaybetti.
Üstüne ağaç düşen ve komada 6 ay süren yaşam savaşını dün akşam kaybeden 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız'ın annesinin cenaze töreninde feryadı yürekleri yaktı.
İbrahim Yıldız'ın cenaze töreninde ablası ve annesi gözyaşlarına boğulurken, Duy Beni dizisi oyuncuları; Rabia Soytürk, Meltem Akçöl, Burak Can cenaze törenindeki yerlerini aldı.