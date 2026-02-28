Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Alina Boz, Rabia Soytürk, Burak Can gözyaşlarına boğuldu

Duy Beni dizisiyle popüler olan İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı. 6 aydır yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız, bugün hayatını kaybetti. Duy Beni dizisi oyuncuları, İbrahim Yıldız'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

DUY BENİ OYUNCULARI İBRAHİM YILDIZ'IN CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İbrahim Yıldız'ın cenaze töreninde ablası ve annesi gözyaşlarına boğulurken, Duy Beni dizisi oyuncuları; Rabia Soytürk, Meltem Akçöl, Burak Can cenaze törenindeki yerlerini aldı.