Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Alina Boz, Rabia Soytürk, Burak Can gözyaşlarına boğuldu

Duy Beni dizisiyle popüler olan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız, 6 ay önce üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralandı ve uzun süre yoğun bakımda kaldı. İbrahim Yıldız gece saatlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlanırken, Alina Boz, Caner Topçu, Zülal Güler gözyaşlarına boğuldu.

Duy Beni dizisiyle popüler olan İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı. 6 aydır yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız, bugün hayatını kaybetti. Duy Beni dizisi oyuncuları, İbrahim Yıldız'ın töreninde gözyaşlarına boğuldu.

İBRAHİM YILDIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul'da şiddetli rüzgarda devrilen ağacın kalarak ağır yaralanan genç İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Genç oyuncu hayatını kaybetti.

Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Alina Boz, Rabia Soytürk, Burak Can gözyaşlarına boğuldu

Üstüne ağaç düşen ve komada 6 ay süren yaşam savaşını dün akşam kaybeden 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız'ın annesinin cenaze töreninde feryadı yürekleri yaktı.

Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Alina Boz, Rabia Soytürk, Burak Can gözyaşlarına boğuldu

DUY BENİ OYUNCULARI İBRAHİM YILDIZ'IN CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İbrahim Yıldız'ın cenaze töreninde ablası ve annesi gözyaşlarına boğulurken, Duy Beni dizisi oyuncuları; Rabia Soytürk, Meltem Akçöl, Burak Can cenaze törenindeki yerlerini aldı.

Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı! Alina Boz, Rabia Soytürk, Burak Can gözyaşlarına boğuldu
