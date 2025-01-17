Oyuncu Jandae Perçem'den Ayşe Barım ile Edis hakkında şok iddialar!

17 Ocak 2025 14:21 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:21

Amerika'da yaşayan oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem, Alya filminde beraber rol aldığı Edis'e yayınladığı video ile ateş püskürdü. Perçem, "Ayşe Barım'dan korktuğu için sinema dağımtıcısı filmi vizyondan çekme kafasına giriyor. O kadar korkuyorlar Ayşe Barım'dan..." ifadelerini kullandı.

Dizi ve film sektöründe yaşanan tekelleşme iddiaları hakkında oyuncular bir bir konuşurken, Amerika'da yaşayan oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem de çok konuşulacak iddialarda bulundu. Edis ile Alya filminde başrol oynayan oyuncu Jandae Perçem, "O kadar korkuyorlar Ayşe Barım'dan..." dedi.

AYŞE BARIM VE EDİS HAKKINDA ŞAŞIRTAN İDDİALAR

Jandae Perçem, son günlerde tekelleşme iddialarıyla gündemde olan menajer Ayşe Barım ve Alya filmindeki rol arkadaşı Edis hakkında şok iddialarda bulundu. Amerika'da yaşayan yapımcı ve oyuncu, başrolünü Edis ile paylaştığı 'Alya' filmiyle ilgili yaşadığı süreci anlattı.

Yapımcı ve oyuncu, "Edis'ten döküman gelmediği için PR'a başlayamadık. Avukatımla konuşurken telefon çaldı ve Ayşe Barım aradı. Ayşe Barım bana, "Edis kendini beğenmemiş. Film çıkarsa biterim. 100 bin dolar vereyim filmi bana versinler' demiş." diyerek Edis'e ateş püskürdü. Oyuncu filmin 1 milyon dolara mal olduğunu anlattı.

Sözlerine devam eden Perçem, "Sen konsere çıkamazken, paran kalmamışken sana iş verdim ve başrol oldun. İki sene sonra projeyi sabote ediyorsun. Ayşe Barım bizi aramadan önce dağıtımcıyı aramış. Ayşe Barım'dan korktuğu için sinema dağımtıcısı filmi vizyondan çekme kafasına giriyor. O kadar korkuyorlar Ayşe Barım'dan..." ifadelerini kullandı.