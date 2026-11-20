Ekranlarda adından söz ettiren Mehmet Günsür'ün evililiği ve çocukları sevenlerinin gündeminde. Eşi ve çocukları ile mutlu bir hayat süren Günsür'ün ilk çocuğu Ali, 20 yaşına girdi.

MEHMET GÜNSÜR'ÜN İLK ÇOCUĞU ALİ 20 YAŞINA GİRDİ

Ekranların sevilen oyuncusu Mehmet Günsür'ün ilk çocuğu olan Ali, 20 yaşına girdi. Çiftin ilk çocuğu olan Ali'nin büyüdüğünü görenler ise şaşkına döndü. Yakışıklı oyuncu, 2006 yılında yönetmen Katerina Mongio ile evlenmiştir ve üç çocukları vardır.

MEHMET GÜNSÜR'ÜN ÇOCUĞU VAR MI?

1975 yılında Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Günsür'ün eşi Katerina Mongio ile evliliğinden 3 çocuğu vardır. Çiftin ilk çocuğu Ali ise 20 yaşına girdi.

MEHMET GÜNSÜR KİMİNLE EVLİ?

Oyunculuğa yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başlayan Mehmet Günsür'ün evliliğinden toplamda 3 tane çocuğu bulunuyor. Sevenleri evli olduğunu ve çocukları olduğunu duyunca şaşkına uğradı.