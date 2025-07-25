Oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı! Dolandırıcılıkla suçlandı

Sevda Çiçeği dizisiyle popüler olan oyuncu Meral Kaplan dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Oyunculuğu bırakıp sunuculuk yapmaya başlayan Meral Kaplan'ın sahne belgeyle arazi satışı yaptığı öne sürüldü.

MERAL KAPLAN'A DOLANDIRICILIK SUÇU

Sevda Çiçeği, Yağmurdan Sonra, Laz Vampir Tirakula gibi yapımlarda rol alan oyuncu ve sunucu Meral Kaplan, dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alındı.

Hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık suçlaması olan Meral Kaplan'ın kapısını polisler çaldı. İddiaya göre Kaplan ve arkadaşları İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir araziyi satmak istedi.

Bir firma bu araziye talip oldu ve görüşmeler yapıldı. 20 milyon TL fiyat verildi ve anlaşma sağlandı. Hatta arazi için belge bile düzenlendi.

Ancak devir işlemi bir türlü gerçekleşmedi. Satış için düzenlenen belgenin sahte çıktığı ve para transferinin sağlandığı öğrenildi.

Meral Kaplan ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Kaplan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı