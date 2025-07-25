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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı! Dolandırıcılıkla suçlandı

Bir döneme damga vuran Sevda çiçeği dizisinde Nazan karakteriyle büyük beğeni toplayan Meral Kaplan gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan Meral Kaplan'ın sahne belgeyle arazi satışı yaptığı öne sürüldü.

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Oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı! Dolandırıcılıkla suçlandı
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 16:58

Sevda Çiçeği dizisiyle popüler olan Meral Kaplan suçlamasıyla gözaltına alındı. Oyunculuğu bırakıp sunuculuk yapmaya başlayan Meral Kaplan'ın sahne belgeyle arazi satışı yaptığı öne sürüldü.

MERAL KAPLAN'A DOLANDIRICILIK SUÇU

Sevda Çiçeği, Yağmurdan Sonra, Laz Vampir Tirakula gibi yapımlarda rol alan oyuncu ve Meral Kaplan, dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alındı.

Oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı! Dolandırıcılıkla suçlandı

Hakkında ve dolandırıcılık suçlaması olan Meral Kaplan'ın kapısını polisler çaldı. İddiaya göre Kaplan ve arkadaşları İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir araziyi satmak istedi.

Oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı! Dolandırıcılıkla suçlandı

Bir firma bu araziye talip oldu ve görüşmeler yapıldı. 20 milyon TL fiyat verildi ve anlaşma sağlandı. Hatta arazi için belge bile düzenlendi.

Oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı! Dolandırıcılıkla suçlandı

Ancak devir işlemi bir türlü gerçekleşmedi. Satış için düzenlenen belgenin sahte çıktığı ve para transferinin sağlandığı öğrenildi.

Oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı! Dolandırıcılıkla suçlandı

Meral Kaplan ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Kaplan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#oyuncu
#sunucu
#sahtecilik
#Meral Kaplan
#Sevda Çiçeği
#Magazin
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