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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Metin Keçeci'ye icra şoku! Gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Metin Keçeci, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirterek gözyaşlarına boğuldu. İcralık olduğunu anlatan Metin Keçeci, Yılmaz Erdoğan'a sitem etti.

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Oyuncu Metin Keçeci'ye icra şoku! Gözyaşlarına boğuldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 09:51

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile popüler olan Metin Keçeci, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ekonomik olarak zor günler yaşadığını söyleyen oyuncu, icralık olduğunu ve pazartesi günü yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını belirtti.

METİN KEÇECİ İCRALIK OLDU, GÖZYAŞLARI TUTAMADI

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programla ünlenen oyuncu Metin Keçeci son röportajında gözyaşlarına boğuldu. Evini boşaltacağını ve intiharın eşiğine geldiğini söyleyen Keşçeci, icralık olduğunu belirtti. İntiharın eşiğine geldiğini söyleyen Keçeci, eski arkadaşları için "Cenazeme gelmesinler" dedi.

Oyuncu Metin Keçeci'ye icra şoku! Gözyaşlarına boğuldu

"İcralığım, pazartesi günü evden atılıyorum" diyen Keçeci, "Artık yutkunamıyorum bile. Üç beş sene önceye kadar beraber oturup aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım, dostlarım... Ya telefonla arıyorsun, kalbim gülmek istiyor, güldürmek istiyor. Ama aklım benimle oyun oynuyor. Belki şimdiye 10 kere intihar etmiştim. Özellikle cenazem kalktığı zaman, beni bu hale düşüren her kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Metin Keçeci'ye icra şoku! Gözyaşlarına boğuldu
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