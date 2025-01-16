Oyuncu Paul Danan 46 yaşında hayatını kaybetti

16 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:26

Love Island ve Hollyoaks dizilerle tanınan oyuncu ve televizyon sunucusu Paul Danan'ın 46 yaşında hayatını kaybetti. Paul Danan'ın menajeri, "Bu zamansız ayrılık, onu tanıyan herkesin hayatında doldurulamaz bir boşluk bırakacak" ifadeleri kullanıldı.

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Hollyoaks dizisinde Sol Patrick karakterini canlandıran ve 2005'te Celebrity Love Island'ın ilk sezonunda yer alan Paul Danan hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl elektronik sigara sebebiyle hastaneye kaldırılan Paul Danon'un ölüm haberini menajeri duyurdu.

PAUL DANAN HAYATINI KAYBETTİ

46 yaşında hayatını kaybeden Paul Danan’ın ölümünü menajeri, sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Ünlü yıldızın menajeri, “Paul Danan’ın henüz 46 yaşında vefat ettiğine ilişkin trajik haberi yüreklerimiz burkularak paylaşıyoruz. Televizyondaki varlığı, olağanüstü yeteneği ve sarsılmaz nezaketiyle tanınan Paul, pek çok kişi için bir ışık kaynağıydı.” ifadelerine yer verildi.

BİR HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Geçtiğimiz yıl elektronik sigara sebebiyle evinde baygın halde bulunan oyuncu Paul Danan, bir hafta yoğun bakımda kalmıştı. Bağımlılık sorunu yaşayan kişiler için özel bir drama okulu kuran oyuncu, 2022'de yer aldığı Celebrity Coach Trip programının ardından terapi görmek zorunda kaldığını açıklamıştı.