Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı

Galip Derviş, Kara Sevda, Ramo, Arıza, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol alan Rüzgar Aksoy, 2023 yılında dans eğitmeni Yasemin Sancaklı ile evlendi. Geçtiğimiz aylarda baba olacağını açıklayan Rüzgar Aksoy, dün oğluyla ilk karesini paylaştı.

RÜZGAR AKSOY BABA OLDU

Rüzgar Aksoy ile Yasemin Sancaklı'nın erkek bebekleri dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, oğluna Diyar adını verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rüzgar Aksoy'a beğeni ve yorum yağdı.

İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan ve oğlunun 7 Haziran'da dünyaya gözlerini açtığını duyuran Rüzgar Aksoy, paylaşımlarına; "Hoş geldin Diyar bebek. Seni ne kadar yaşasak, bizi ne kadar sevsen kârdır" notunu düştü. Rüzgar Aksoy'a; Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Ceren Moray'dan da tebrik mesajı geldi.