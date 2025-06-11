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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı

Adanalı dizisiyle oyunculuğa başlayan Rüzgar Aksoy, dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile 2023 yılında evlendi. Çiftin oğulları Diyar 7 Haziran'da dünyaya geldi.

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Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 09:52

Galip Derviş, Kara Sevda, Ramo, Arıza, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol alan Rüzgar Aksoy, 2023 yılında dans eğitmeni Yasemin Sancaklı ile evlendi. Geçtiğimiz aylarda baba olacağını açıklayan Rüzgar Aksoy, dün oğluyla ilk karesini paylaştı.

RÜZGAR AKSOY BABA OLDU

Rüzgar Aksoy ile Yasemin Sancaklı'nın erkek bebekleri dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, oğluna Diyar adını verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rüzgar Aksoy'a beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı

İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan ve oğlunun 7 Haziran'da dünyaya gözlerini açtığını duyuran Rüzgar Aksoy, paylaşımlarına; "Hoş geldin Diyar bebek. Seni ne kadar yaşasak, bizi ne kadar sevsen kârdır" notunu düştü. Rüzgar Aksoy'a; Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Ceren Moray'dan da tebrik mesajı geldi.

Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

DİYAR NE DEMEK?
Dar sözcüğünden türetilmiştir. Dar ev anlamına gelir. Diyar kelimesi ise bu sözcüğün çoğuludur. Ancak günümüzde diyar kelimesi, evler yerine ülkeler, beldeler manasında kullanılır.
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