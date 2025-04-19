Elif Kırav’ı öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde yakın arkadaş olan Sevil Akdağ ile Elif Kırav'ın tartışması ölümle bitti. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ, eline geçirdiği bıçakla Elif Kırav’ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. İfadesi ortaya çıkan Sevil Aldağ, "Aramızda sebepsiz yere kavga çıktı ve Elif bana vurdu" dedi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul’un İskenderpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, oyuncu Sevil Akdağ, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Sevil Akdağ, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

OYUNCU DEHŞETİ! ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Emrullah Erdinç'in haberine göre; Evde bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ, eline geçirdiği bıçakla Elif Kırav’ı defalarca bıçakladı. Kırav olay yerinde hayatını kaybederken, Sevil Akdağ daha sonra kendi bileklerini keserek evden kaçtı.

Elif Kırav’a ulaşamayan yakınları, genç kadının evine gittiğinde onu kanlar içinde buldu. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Kırav’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmalarda cinayetin Sevil Akdağ tarafından işlendiğini tespit etti. Akdağ’ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Öldürülen genç kadının annesinin seslerini duyan komşu Kevser Yenihayat, "Benim komşumdu, kendisini çocukluğundan beri tanıyorum. Annesinin sesini duyduk. Kadın torunlarıyla kızının yanına gelmişti. Kızını yerde yatarken görmüş. Ondan sonra da polisler geldi. Annesinin sesini duyduğumuzda yukarı çıktık. Hiçbir yere giremedik, polisler içeri sokmadı. Kız bıçaklanmış. Annesini dışarı aldılar. Annesi kendinde değildi, hastaneye kaldırdılar. Burada annesi ve babasıyla yaşıyordu" şeklinde konuştu.

SEVİL AKDAĞ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sevil Akdağ ifadesinde, Elif ile arkadaş olduklarını, gece boyunca dışarda birlikte alkol aldıklarını daha sonrasında eve gelerek alkol almaya devam ettiklerini kaydetti. İfadesinin devamında ise sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını daha sonra Elif'in kendisine vurduğunu, yaşanan boğuşma esnasında birlikte yere düştüklerini, onu yerde hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için olaya ilişkin bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.