Oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı çifti İstanbul’u terk ediyor!

27 Haziran 2024 14:22 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:22

2020 yılında sade bir törenle evlenen Şilan Makal ile Şener Özbayraklı çifti, İstanbul'dan taşınma kararı aldı. 3 yaşında oğulları bulunan çift, bu hafta Göcek'e taşınıyor.

ŞİLAN MAKAL İLE ŞENER ÖZBAYRAKLI İSTANBUL'U TERK EDiYOR

Şilan Makal 'Göcek’i yerleşiyoruz, onun koşuşturmacası var. Orayı çok seviyorum. Bir ayağımız İstanbul’da olacak tabii ama evi tamamen Göcek’e taşıyacağız. Ben çok istemedim. İstanbul’da doğdum büyüdüm. Ailem, tüm arkadaş çevrem burada ama Şener çok istiyor. Ev bulduk hazır, bu pazar taşınıyoruz. Küçük Şener de orayı çok seviyor.' dedi.

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

1993 yılında doğan Şilan Makal, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı. Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş,İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Şilan Makal, Yeni gelin dizisinde rol aldı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI KİMDİR?

23 Ocak 1990 Artvin doğumlu Şener Özbayraklı, 2013 yılının başlarında da yaşadığı bu şehrin takımı Bursaspor’a transfer oldu ve o da tekrar ailesiyle yaşamaya başladı. Üç sezon oynadıktan sonra da Arsinspor'a geçti. Arsinspor'dan Ankaraspor'a, oradan da 2009 yılında Keçiörengücü takımına transfer oldu. 23 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe, resmî internet sitesinde Şener Özbayraklı ile anlaştığını duyurdu. Özbayraklı son olarak 2019 - 20 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer oldu.