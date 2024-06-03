Oyuncu Zeynep Koçak hastalığını açıkladı: Tedavisi yok

03 Haziran 2024 11:14 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:24

Oyuncu ce senarist Zeynep Koçak, son dönemde yüzündeki değişimle gündeme geliyor. Koçak, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 23 yıldır mücadele ettiği hastalığı hakkında ilk kez konuştu.

ZEYNEP KOÇAK: TEDAVİSİ YOK

Oyuncu sosyal medya hesabından "Ben isyan edeceğim biraz" diyerek "Ben yaklaşık 23 yıldır Derealizasyon adı verilen yani gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetleyebileceğim, normalde 15'er dakikalık ataklar halinde olan ama bende atipik bir versiyonu mevcut olduğu için 23 senedir aralıksız 7/24 her gün yaşadığım ve gerçek hissetmek nasıl bir şey artık unutalı çok olduğu bir rahatsızlıkla uğraşıyorum. Maalesef tedavisi olmayan bu rahatsızlıkla beraber üzerine anksiyete, panik atak gibi bir rahatsızlıklar eklenince inanın her şey yolunda gitse bile ilerlemek çok zor oluyor" dedi.

Yazdığı işlerin sürekli iptal olmasına da değinen senarist ve oyuncu Zeynep Koçak, Bir de bunun üzerine 'Küçük Esnaf'tan sonra yazdığım onlarca işim istisnasız kabul olduğu halde ya sözleşmeden dönmesi ya sözleşmenin iptali ya da çekilmesine rağmen yayınlanmadığı bir 9 sene geçirdim. Bana 9 sene önce 'Mutlaka her şey yoluna girecek' diyen arkadaşlarım ve ailem 9 sene sonra da hâlâ aynı cümleleri kuruyor. Bu süre zarfında yazmaya âşık olduğum için tüm kötü sonuçlanan işlerden sonra maksimum bir hafta depresyona girip sonrasında dayanamayıp tekrar bir şeyler üretmeye devam ettim. En son projem yine büyük bir yapım şirketi tarafından kabul edildi, hazırlıklar başladı ve bilin bakalım ne oldu? İptal keyfi..." diyerek yaşadığı zor süreçleri bir bir anlattı.