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Oyuncular Marmaray'da karşılaştı! Onur Atilla eğlenceli anları paylaştı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
28 May 2024 16:13 - Güncelleme : 28 May 2024 16:14

Oyuncu Aycan Koptur ile Rüştü Onur Atilla, meslektaşları Aziz Aslan ile Marmaray'da karşılaşınca ortaya eğlenceli anlar çıktı. Atilla, esprili videoyu 'Ünlü gördük' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü isimler zaman zaman trafikten kaçmak toplu taşımayı kullanıyor. Bu isimlerden biri de meslektaşlar Onur Atilla, Aziz Aslan ve Aycan Koptur oldu. Şans eseri karşılaşan oyuncular, o anları kayıt altına aldı. 

ÜNLÜ İSİMLER MARMARAY'DA KARŞILAŞTI 

Tiyatro oyunuyla gündemde olan Onur Atilla ve Aycan Koptur çekime giderken meslektaşları Aziz Asla ile karşılaştı. O anları kayda alan Güldür Güldür oyuncuları, eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

Oyuncular Marmaray'da karşılaştı! Onur Atilla eğlenceli anları paylaştı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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