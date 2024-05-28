Oyuncular Marmaray'da karşılaştı! Onur Atilla eğlenceli anları paylaştı

28 May 2024 16:13 - Güncelleme : 28 May 2024 16:14

Ünlü isimler zaman zaman trafikten kaçmak toplu taşımayı kullanıyor. Bu isimlerden biri de meslektaşlar Onur Atilla, Aziz Aslan ve Aycan Koptur oldu. Şans eseri karşılaşan oyuncular, o anları kayıt altına aldı.

ÜNLÜ İSİMLER MARMARAY'DA KARŞILAŞTI

Tiyatro oyunuyla gündemde olan Onur Atilla ve Aycan Koptur çekime giderken meslektaşları Aziz Asla ile karşılaştı. O anları kayda alan Güldür Güldür oyuncuları, eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.