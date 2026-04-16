Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırı sonucu 8'i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Dinle Özetle

Ozan Akbaba, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili paylaşım yaptı

HABERİN ÖZETİ Ozan Akbaba, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili paylaşım yaptı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı. Saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. Matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrencilerine siper olarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil olarak açıklandı. Saldırıda 20 kişi yaralandı ve tedavileri hastanelerde devam ediyor. Oyuncu Ozan Akbaba, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda çocukların eğitilmesine ve hoşgörülü büyütülmesine vurgu yaptı.

OZAN AKBABA, KAHRAMANMARAŞ'TA OKULA DÜZENLENEN SALDIRI SONRASI PAYLAŞIM YAPTI

Ozan Akbaba yaptığı paylaşımda, "Diyecek söz bulamıyorum. Çocukların bir yanına da velileri mi otursa diye düşünüyorum, sonra o kadar karamsar olma diye toparlıyorum tekrar fikirlerimi, umutlarımı.. Ne olur çocuklarınızı eğitin, görmezden gelmeyin. Bırakın kibar, anlayışlı ve hoş görülü büyüsünler" dedi.

AYSER ÇALIK ORTAOKULUN'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti.

Saldırıda, Z.Ç, S.B, Y.T.G, O.T.B, Z.S.T, A.A, A.G. ağır yaralanırken M.B.E, İ.E.K, G.G, F.İ.Ç, C.E.K, Z.D.A.K , S.Ş.Ç., M.A ve M.B yaralandı. Olayda yaralanan M.N.T ise tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. Yaralıların ildeki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.

OZAN AKBABA KAÇ YAŞINDA?

9 Haziran 1982 doğumlu Ozan Akbaba, Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan "Vaziyetler" isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, 2015-2021 yılları arasında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini oynadı.