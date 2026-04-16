Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ozan Akbaba, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili paylaşım yaptı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora karakteriyle yer alan Ozan Akbaba, yaptığı paylaşımda, "Diyecek söz bulamıyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 09:55

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırı sonucu 8'i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

0:00 115
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı.
Saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.
Matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrencilerine siper olarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil olarak açıklandı.
Saldırıda 20 kişi yaralandı ve tedavileri hastanelerde devam ediyor.
Oyuncu Ozan Akbaba, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda çocukların eğitilmesine ve hoşgörülü büyütülmesine vurgu yaptı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

OZAN AKBABA, KAHRAMANMARAŞ'TA OKULA DÜZENLENEN SALDIRI SONRASI PAYLAŞIM YAPTI

yaptığı paylaşımda, "Diyecek söz bulamıyorum. Çocukların bir yanına da velileri mi otursa diye düşünüyorum, sonra o kadar karamsar olma diye toparlıyorum tekrar fikirlerimi, umutlarımı.. Ne olur çocuklarınızı eğitin, görmezden gelmeyin. Bırakın kibar, anlayışlı ve hoş görülü büyüsünler" dedi.

AYSER ÇALIK ORTAOKULUN'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti.

Saldırıda, Z.Ç, S.B, Y.T.G, O.T.B, Z.S.T, A.A, A.G. ağır yaralanırken M.B.E, İ.E.K, G.G, F.İ.Ç, C.E.K, Z.D.A.K , S.Ş.Ç., M.A ve M.B yaralandı. Olayda yaralanan M.N.T ise tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. Yaralıların ildeki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.

OZAN AKBABA KAÇ YAŞINDA?

9 Haziran 1982 doğumlu Ozan Akbaba, Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan "Vaziyetler" isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, 2015-2021 yılları arasında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini oynadı.

BilgiDeğer
Ad SoyadOzan Akbaba
Doğum Tarihi9 Haziran 1982
Doğum YeriKars
EğitimAkdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü
Kariyer Başlangıcı2005
Faaliyet AlanlarıSinema, Dizi, Tiyatro Oyunları, Film Müzikleri
Öne Çıkan Projeler (Klip)Sıla - "Vaziyetler" (Video Klip, 2014)
Öne Çıkan Projeler (Dizi)Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015-2021), İlyas Çakırbeyli karakteri
ETİKETLER
#Ozan Akbaba
#Okul Saldırısı
#Kahramanmaraş Saldırısı
#Ayser Çalık Ortaokulu
#Öğretmen Ve Öğrenciler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.